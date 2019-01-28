Воркутинец заплатит за испорченный бордюр во дворе

В Воркуте горожанину придется возместить ущерб за испорченный бордюр во дворе. Отметим, что разделительный барьер повредил не воркутинец, а снегоуборочный автомобиль. Мужчина нанял снегоуборочную машину, чтобы расчистить от снежных сугробов участок для парковски собственного транспорта. Конечно, стремление обустроить хорошее местечко под личное авто и за свои средства вполне похвально. Но в этой ситуации минусов оказалось больше, чем плюсов.

Эта история началась 20 января. Житель дома №42 по улице Ленина позвонил в дежурно-диспетческую службу по линии112. Дозвонившийся пожаловался на погрузчик, который очищал от снега участок двора. Мужчина отчетливо слышал, как трещит каменный бордюр под тяжестью снегоуборочной машины.

Ущерб городу возместить наниматель погрузчика. Фото: "Заполярка Онлайн".

На место происшествия оперативно выехали сотрудники администрации Воркуты и работники Управляющей компании, в обслуживании которой находится дом на ул.Ленинна,42. Выяснилось, что погрузчик был нанят жильцом дома для обустройства парковки личного транспорта. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность нанимателя и детали инцидента. Но уже очевидно, что виновному грозят штрафные санкции — сумму уточнят ближе к лету.

- Летом, когда окончательно сойдет снег, можно будет определить масштаб повреждений и степень нанесенного ущерба. Инициатору снегоуборочных работ придется либо самому устранить появившиеся дефекты и разрушения, либо оплатить затраты на проведение восстановительных работ, - разъяснила «КП в Коми» Ирина Зиберт, заместитель воркутинского мэра по вопросам ЖКХ.

Во дворе, в котором работала снегоуборочная машина, два с половиной года назад — летом 2017 года — был проведен ремонт. Работы были оплачены в рамках программы благоустройства дворов. Всем управляющим компаниям были выдена планы отремонтированных придомовых территорий с подробной разметкой зеленых зон, детских игровых площадок и тротуаров. Очищать дворы от снега допускается только на основании данных схем. Если действия УК приводят к повреждению асфальта, бордюрного камня и оборудования площадок, управляющая компания обязана средства привести все в первоначальное состояние, в том числе и на основании договора управление. Ответственность за состояние двора несут и жильцы домов.