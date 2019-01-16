2019-01-16T13:37:42+03:00
Общество

В Воркуте горожане сами оборудовали во дворе хоккейную площадку

И призывают последовать их примеру
Алиса КОЗЛОВА
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Воркутинский двор на улице Комсомольской стараниями горожан стал популярным местом активного отдыха. Фото: скрин видео www.gazetamv.ruВоркутинский двор на улице Комсомольской стараниями горожан стал популярным местом активного отдыха. Фото: скрин видео www.gazetamv.ru
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Жители Воркуты, руководствуясь принципом "все в наших руках", самостоятельно облагородили свой двор. Стараниями горожан их дворовая территория по улице Комсомольской признана лучшей в городе и сейчас является популярным местом отдыха среди воркутинцев.

История преображения двора началась еще два года назад, сообщает издание "Моя Воркута". Горожане решили не ждать помощи со стороны, а сами улучшили свою дворовую территорию. Активные жильцы домов объединились в общественную организацию, чтобы участвовать в конкурсах и подавать заявки на гранты. Благодаря победе в муниципальном грантовом конкурсе "Добрый лед" была оборудована современная ледовая площадка. Сейчас сюда приходят очень многие горожане, и арена занята каждый день.

Актив двора строит абмициозные планы: мечтает о создании детской дворовой команды по хоккею и даже об открытии спортшколы.

Горожане готовы поделится опытом с воркутинцами и рассказать, как преобразить свою дворовую территорию. Фото: Фото: скрин видео www.gazetamv.ru

Горожане готовы поделится опытом с воркутинцами и рассказать, как преобразить свою дворовую территорию. Фото: Фото: скрин видео www.gazetamv.ru

- Последовать нашему примеру может каждый, было бы желание. Никто не мешает людям облагородить свой двор. Надо просто выйти и сделать, - советует другим воркутинцам Любовь Лавринова.

Отметим, что в преддверии Нового года жильцы соорудили из снега высокую горку и снеговиков, а также установили елку. Увы, в первый же день хулиганы украли ель. Взамен горожане поставили аж четыре "зеленых красавицы" , в результате, оформления площадки были признано лучшим в новогоднем городском конкурсе.

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