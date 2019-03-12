Где в Коми отдыхать хорошо: секрет раскрыли российские блогеры

Усть-Вымь, Арабач, Ухта, Печора, Сыктывкар, Выльгорт, Ыб, Куратово и Визинга девять самобытных жемчужин Коми привлекли популярных трэвел-блогеров России. Участники экспедиции «Открывая Серебряное ожерелье» составили маршруты для туристов в республике. На всем протяжении тура их сопровождали надежная связь и интернет цифрового партнера – компании «МегаФон».

Свой путь по трассам участники экспедиции сверяли по картам NAVITEL Фото: Александр Никулин

Республика Коми стала вторым регионом на карте новой медиаэкспедиции «Открывая Серебряное ожерелье». Топовые блогеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Коми открыли новые «тропы» для путешествий.

Делиться эмоциями участники могли в онлайн-режиме – сотни базовых станций «МегаФона» обеспечивали надежную связь по маршруту следования. Были совершены десятки звонков из самых глухих мест, где редко ступает нога путешественника.

Средняя скорость мобильного интернета, испытанного блогерами, составила 23 Мбит/с. Всего было передано около 100 гигабайт фото- и видеоматериалов. Красоту архитектурных ансамблей, национальных блюд, музеев сразу оценивали миллионы пользователей Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и Livejournal. В рейтинг самых популярных стримов вошли:

1. Город на Сысоле – 302 280 просмотров

2. Финоугорский парк в селе Ыб – 242 625 просмотров

3. Фестиваль Гажа Валяй в Визинге – 150 903 просмотра

Из всех городов путешествия по Коми блогер Юлия MostinkovichLIFE вела прямые трансляции в соцсетиФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Я люблю рассказывать о нашей удивительной стране всему миру. И, конечно, мне как travel-блогеру, важен быстрый интернет, который бы на всем маршруте меня не подводил и обеспечил моему каналу миллионы просмотров. Благодаря уверенному приему мне удалось показать подписчикам самый узкий Грибной переулок в Сыктывкаре и самую протяженную улицу в Европе - Октябрьский проспект, рассказать о ценах, маршрутах, интересных местах. Нужно, чтобы люди чаще ездили по нашей стране, — это ничуть не хуже заграничных путешествий, – поделилась впечатлениями Юлия MostinkovichLIFE.

- Для работы в соцсетях и спокойствия путешественникам просто необходимы смартфон и доступная для звонка сеть, в зоне которой проживет 90% населения республики. Но «мишенью» связистов становятся не только населенные пункты, но и трассы. В этом году инженеры обеспечили покрытие еще на 30 километрах трассы «Вятка», и сегодня мы – надёжный мобильный попутчик для тех, кто ездит по стране, – комментирует технический руководитель МегаФона в Сыктывкаре Евгений Бузулуцкий

Топовые блогеры у памятника коми букве в СыктывкареФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Маршрут тура «Открывая Серебряное ожерелье» длиною в год пролегает по территории Санкт-Петербурга и Ленобласти, Калининграда, Архангельска, Вологды, Карелии, Великого Новгорода, Пскова, Мурманской области, Ненецкого автономного округа и Республики Коми. Участники медиапроекта расскажут о самых красивых уголках, которые войдут в состав «Серебряного ожерелья» России и отметят маршруты экспедиции на интерактивной карте на сайте openso.ru.

В медиатуре участникам проекта "Открывая Серебряное ожерелье" повезло пообщаться с северными оленями. Фото: Олеся Никулина

Справка "КП-Коми"

МегаФон на Урале предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республиках Коми и Удмуртия, ХМАО, ЯНАО. МегаФон — оператор новых цифровых возможностей, лидер по скорости мобильного интернета в России, по результатам 7,9 млн замеров пользователей Speedtest от компании Ookla.