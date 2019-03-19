Леонтьеву - 70: жители Коми вспоминают, каким был певец прежде, чем стал звездой

Сегодня, 19 марта, наш прославленный земляк Валерий Леонтьев празднует 70-летие. Этот экстравагантный и неподвластный времени певец уже 30 лет подряд встречает день рождения в любимом городе в Санкт-Петербурге, где дает грандиозный концерт.

Но прежде чем Леонтьев взлетел на своем «Дельтаплане» на вершину славу, он почти четверть века прожил в Коми. Именно здесь он появился на свет, и отсюда началась его яркая карьера эстрадного певца. Жители Коми вспомнили несколько моментов, связанных с жизнью будущего кумира в республике.

19 марта 1949 года, село Усть-Уса

Звезда российской сцены родился в коми селе Усть-Уса. А первые годы жизни провел в соседнем селе Новикбож. Ни в одном из сел нет музея в память об артисте, именные таблички также отсутствуют.

Роддом в селе Усть-Уса, в котором появился на свет Валерий Леонтьев. Фото из архива Игоря Паншина

Но благодаря бывшему замдиректору усть-усинской школы Игорю Паншину, поклонники Валерия Леонтьева могут узнать некоторые подробности его детства. Небольшой уголок с воспоминаниями о певце он собрал в местной школе. Здесь есть фотографии, газетные вырезки, письма поклонниц, но самое главное – записанные от руки воспоминания местных жителей о чете Леонтьевых.

Любительский музей на родине

В воспоминаниях, собранных при школьном музее, записано, что семья Леонтьевых приехала в коми село Новикбож в 1948 году из Сахалина. Отец семейства Яков, который работал ветеринаром-оленеводом, попал в Коми по распределению. Вместе с ним в республике оказались его жена Екатерина, падчерица Майа и сестра жены Лидия. Поселилась семья в многоквартирном доме в Новикбоже, где также жила семья директора усть-усинского совхоза, куда Яков устроился на работу.

Дом Леонтьевых в Новикбоже. Фото из архива Игоря Паншина

Рассказы местных жителей подтверждают одну из самых обсуждаемых теорий вокруг жизни знаменитого певца. Согласно ей, мамой Валерия Леонтьева на самом деле была его старшая сестра Майя.

- Майя приехала в Новикбож беременной и вскоре родила мальчика. Однако малыша потом записали как сына Якова и Екатерины, а Майю стали считать его сестрой, - рассказал Игорь Паншин. – Через несколько лет Майя уехала в Воркуту, а Леонтьев остался с бабушкой и дедушкой, которых считал родителями.

Маленький Валера с родителями Яковом и Екатериной Леонтьевыми. Фото из архива Игоря Паншина

Хотя в 50-е годы в деревне жилось туго, маленький Валера всегда был хорошо одет и хорошо питался.

- Местная акушерка Евдокия Батманова, которая дружила с Майей Леонтьевой, рассказывала, что Валера всегда был аккуратненько одет. Часто носил матросскую форму, как раз в ней он на детских фотографиях, - поясняет житель Усть-Усы Игорь Паншин. – Другая наша односельчанка часто нянчилась с маленьким Валерой и варила ему манную кашу.

Жители Новикбожа запомнили, что маленький Валера всегда выглядел аккуратным и ухоженным. Фото из архива Игоря Паншина

Собеседник «Комсомолки» развеял один из мифов, который окутывает детство певца. По словам Паншина, Валера никогда не ездил с родителями в тундру, как писали некоторые СМИ. В командировки отправлялся только отец будущего певца, а сам он оставался дома с Екатериной Леонтьевой. А сентябре 1952 года семья Леонтьевых переехала в Воркуту, куда Якова перевели работать в один из оленесовхозов.

Портной, лаборант, артист

Прежде чем стать к микрофону, Леонтьев перепробовал немало профессий. Поработал подсобным рабочим на кирпичном заводе, оператором на молочном комбинате, почтальоном, электриком, портным. Наиболее реальной для него могла стать карьера горняка. В Воркуте Леонтьев учился в филиале Ленинградского горного института и работал лаборантом в НИИ. При этом занимался в кружке при Дворце шахтеров: танцевал, участвовал в постановках и занимался вокалом.

9 апреля 1972 года, Воркута

Именно в это время, по словам земляков, Леонтьев задумался об артистической карьере. Его первый сольный концерт прошел в Воркуте 9 апреля 1972 года. Как говорят очевидцы, в зале яблоку негде было упасть.

- Запомнился малиновый пиджак Валерия и какие-то яркие моменты, в частности, огромные качели. Они были протянуты на всю высоту огромнейшей сцены дворца культуры: он на них сидел и пел. На некоторых номерах вдруг из-за кулис с двух сторон появлялся дым. Это так было модно, мы видели это по телевизору, и вдруг это на сцене, у нас во дворце, - вспомнила свои впечатления от первого концерта Леонтьева зритель, а ныне директор воркутинского музейно-выставочного центра Галина Трухина.

«Зачем бегать по сцене?»

Видимо, после этого будущий кумир точно осознал свое предназначение. В 1972 году он устроился в республиканскую филармонию солистом эстрадного ансамбля «Мечтатели» (позднее «Эхо») и с гастролями коллектива исколесил всю Коми, за что получил первый почетный знак «Отличник культурной работы на селе».

Композитор Коми Михаил Герцман вспоминает, как больше 40 лет назад познакомился Валерием Леонтьевым.

- Я жил уже второй год в Сыктывкаре, куда приехал по распределению после окончания Ленинградской консерватории, жил в общежитии музучилища. Шел 1973 год. Как-то раз весной ко мне в комнату постучались. Вошел молодой симпатичный человек примерно моих лет. Он принес чудную пластинку Давида Тухманова «Как прекрасен мир» и спрашивает: «Вы композитор Герцман?» Я подтвердил: «А вы-то кто?» «Я певец Валерий Леонтьев», ответил молодой человек. Я покопался в своей памяти. «Никогда не слышал», – признался я. Так мы познакомились, а впоследствии и подружились.

Каким он был на сцене, сейчас знает вся страна, разве что, теперь он не позволяет себе рискованных трюков (он мог сделать сальто назад на сцене). На всю жизнь мне запомнился один диалог с тогдашним министром культуры нашей республики (я в то время уже был худруком филармонии). «Вы как художественный руководитель должны воздействовать на Леонтьева. Певец он талантливый, но зачем он бегает по сцене?!». Я пообещал министру воздействовать на певца. Но что я мог сделать, если мне самому нравилось, как он живет на сцене! Это же был настоящий театр песни! - рассказывает композитор Михаил Герцман.

Дружба между Михаилом Герцманом и Валерием Леонтьевым длится больше 40 лет. Фото с сайта www.leontiev.com

А в одной из публикаций в газете «Красное знамя» в 1994 году Михаил Герцман писал: «Несмотря на свою популярность, Валерий никогда не стремился стать «певцом своего времени». Он всегда пел только о том, что волновало лично его. Ему нравилось быть созвучным, но этой гармонии он добивался сам на конкретных концертах от конкретных слушателей... И как бы настороженно мы к нему не относились в начале концерта, какое бы неприятие заранее ни испытывали, в финале мы все равно уходим его поклонниками. Ибо устоять перед обаянием его личности невозможно».

Один из четырех домов Валерия Леонтьева в МайямиФото: Евгения ГУСЕВА

1972-1979 годы

В Республиканской филармонии Валерий Леонтьев проработал с 1972 по 1979 год. Там до сих пор берегут выдержки из творческих характеристик их солиста, а позже художественного руководителя эстрадного ансамбля «Эхо».

«Поначалу подражая лучшим советским и зарубежным певцам, артист все увереннее в последнее время обретает свой собственный почерк. Его стихия – советская массовая песня».

«Хорошее сценическое обаяние, молодой задор обеспечили молодому певцу успех не только в Коми республике, но и на Дальнем Востоке, в Сибири, на БАМе, в Прибалтике, в Белоруссии, на Поволжье, где он побывал на гастролях.

«К этому следует добавить настоящую преданность делу, редкостное трудолюбие…».

«Десятки прекрасных отзывов из разных городов Советского Союза, сотни отзывов из сел и районов Коми республики составляют серьезный актив молодого певца. Одну только песню Я. Перепелицы «Деревенька моя» В. Леонтьев исполнил около 1500 раз…».

«До Леонтьева еще никому из местных певцов не удавалось в городе Сыктывкаре в течение пяти дней подряд собирать полный зал на 600 мест и проводить концерты с такой артистической отдачей и с таким успехом».

«Для него характерна постоянная неудовлетворенность собой, вдумчивая работа над репертуаром, насчитывающим уже около 100 песен…».

Валерий Леонтьев с ансамблем "Эхо" исполняет песню "Деревенька моя".Музыка Яков Перепелица, стихи Виктор Кушманов, запись 1974 года

13 апреля 2019 года, Сыктывкар

Свой солидный юбилей Леонтьев совершенно не намерен праздновать как пенсионер на заслуженном отдыхе. Напротив, весь март он будет с гастрольным туром колесить по стране, собирая аншлаги, а 13 апреля приедет в город своей молодости Сыктывкар. «Я вернусь» - обещает названием своего концерта Валерий Леонтьев.

Валерий Леонтьев как и в молодости колесит по стране с гастролями, собирая полные залы поклонниковФото: Михаил ФРОЛОВ

Артист даст концерт на сцене сыктывкарского СКЦ «Ренова». На продажу выставлен 1051 билет по цене от 2 до 4 тысяч рублей.