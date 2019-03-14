Сыктывкарцы: «В Орбите строят оптовую базу в опасном месте»

В Сыктывкаре жители дома № 170 по Октябрьскому проспекту обеспокоены, что напротив здания начинается строительство в месте, где проходят трубы газопровода высокого давления. В городской мэрии рассказали, согласовано ли строительство нового объекта и что оно из себя представляет.

Оказалось, что после аукциона в 2016 году участок отошел предприятию, которое построило в этом месте охраняемую автостоянку. В 2017 году территорию купил житель столицы Коми. Как отметили в мэрии этот участок находится в зоне Т-2. Это означает, что на нем могут размешаться оптовые базы IV класса вредности по классификации СанПиН. В общем-то, оптовая база в скором времени и появится в этом месте.

- У застройщика есть официальное разрешение на строительство. Все работы проводятся в соответствии с существующим законодательством. Никаких поводов для беспокойства нет, - отметил собственник в группе Орбита за комфортный Сыктывкар.

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