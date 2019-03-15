Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер переведен в камеру в горячей водой

Для Вячеслава Гайзера - ключевого "фигуранта" резонансного дела о создании в Коми организованного преступного сообщества в высших эшелонах власти - улучшили условия содержания с следственном изоляторе "Лефортово". После трех с половиной лет пребывания в СИЗО экс-глава республики наконец-то переведен в камеру с горячей и холодной водой.

- В "Лефортово" завершается ремонт, и почти всех арестантов перевели в отремонтированные камеры. Вячеслав Михайлович также оказался в камере со свежим ремонтом, но теперь туда проведен водопровод с холодной и горячей водой. Ранее мой доверитель находился в камерах, где не было горячей воды, - сообщила "КП в Коми" Дарья Евменина, адвокат Вячеслава Гайзера.

Напомним, что на днях в Замоскворецком районном суде города Москвы завершилось судебное расследование по уголовному делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и его подельников. В конце марта начнутся прения.

Расследование уголовного дела по «ОПС Гайзера» началось 19 сентября 2015 года, когда задержали экс-главу Коми и его предполагаемых сообщников. Вячеславу Гайзеру вменили и другим подозреваемым вменили в вину создание преступного сообщества, мошенничество, взятки и незаконную легализацию денежных средств.