В Москве завершили судебное расследование «дела Гайзера»

СЕГОДНЯ 11:28 2019-03-14T11:44:15+03:00

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В Москве завершили судебное расследование по уголовному делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и его подельников. Прения начнутся в конце марта, сообщает ИА REGNUM.

Расследование уголовного дела по «ОПГ Гайзера» началось еще в сентябре 2015 года, когда экс-руководителя республики задержали по подозрению в создании опасной группировки в высших эшелонах республиканской власти.

Рассмотрение уголовного дела против бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера началось в Замоскворецком районном суде в конце декабря 2017 года. Середина марта 2019 года - конец судебного расследования. Но до окончательного приговора в отношении экс-руководителя республики еще далеко: впереди - судебные прения. Отметим, что повторная экспертиза скосила сумму ущерба, которую «группировка Гайзера» нанесла Коми - с 3,3 млрд до 2,4 млрд рублей: в общей сложности на 900 млн рублей.

Напомним, что «дело Гайзера» развернулось в середине сентября 2015 года. Экс-главу Коми и ряд высокопоставленных чиновников, которые его окружали, обвиняют в незаконном выводе средств из ряда рентабельных предприятий с помощью Фонда инвестиционных проектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU