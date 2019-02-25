Экс-глава Коми Владимир Торлопов не помнит, состоял ли он в преступном сообществе с Гайзером, Черновым и Зарубиным

В Замоскворецком районном суде продолжается расследование резонансного "дела Гайзера". На днях на процессе выступил один из основных обвиняемых экс-глава Коми Владимир Торлопов. Год назад в зале суда бывший руководитель республики признал свою вину, но уточнил, что не состоял ни в каком организованном преступном сообществе. После этого он заявил, что желает воспользоваться статьей 51 Конституции, которая дает право не свидетельствовать против самого себя. Об этом пишет издание "БНКоми".

Владимир Торлопов по совету адвоката, выступая в суде, отказывался отвечать на вопросы по, которым уже были даны показания. Поэтому большинство ответов экс-главы Коми были лаконичными и однозначными.

- Остался неясным вопрос, признаете ли вы свою вину и в какой-либо части в настоящее время, поскольку ваши показания в суде отличаются от показаний на стадии предварительного расследования, - спросила судья.

Подсудимый ответил, что вину признает. Тогда судья стала детализировать, поинтересовавшись, признает ли экс-чиновник свое участие в ОПС.

После консультаций с адвокатом подсудимый ответил:

- Я на предварительном следствии вину признал, а сейчас не знаю, что ответить, - неуверенно произнес Торлопов.

Судья спросила, признает ли Торлопов в настоящее время вину в мошенничестве с акциями Зеленецкой птицефабрики.

- Я не знаю, что ответить.

Такой же был ответ и на вопрос об отмывании преступных доходов.

- Являлись ли вы руководителем преступного сообщества наряду с Зарубиным, Гайзером, Черновым, Веселовым и другими неустановленными лицами? - продолжала уточнять судья.

- Нет.

Судью интересовало участие Торлопова в разработке общей схемы и планов совершения преступлений, направленных на хищение имущества Республики Коми, дача им преступных указаний. Торлопов на все вопросы ответил отрицательно. По его словам, ничего этого он не делал, ни с кем эти вопросы не обсуждал.

Отвечая на большое количество вопросов судьи, Торлопов по сути отказался от большей части своих показаний на предварительном следствии.

- Я ни в чем не участвовал, ничего не знал, - ответил подсудимый.

Тогда судья стала приводить показания Торлопова, указанные в протоколе допроса 6 октября 2016 года, где он сообщил, что в 2005-2006 годах ему стали поступать сообщения, что действующее правительство расхищает бюджет, требует откаты, приватизирует и присваивает госпредприятия. Аналогичная информация стала появляться в СМИ, в частности в газете «Негатив».

На вопрос, в отношении кого из членов правительства поступала такая информация, Торлопов смог вспомнить только бывшего первого заместителя главы Коми Павла Орду. Информация, по словам подсудимого, шла в том числе от предпринимателей.

Далее судья привела показания, где говорится, что он [Торлопов] убедился, что «команда Зарубина», в которую входили Чернов, Гайзер, Валерий Веселов, Игорь Кудинов, Игорь Ковзель, Павел Марущак, фактически управляет всем экономическим блоком Коми, в том числе для личного обогащения.

Торлопов не смог пояснить, почему он причислил Кудинова, Ковзеля, Марущака к «команде Зарубина». Бывший глава республики, отвечая на вопросы по каждой фамилии, иногда говорил, что «они часто общались» (Чернов с Ковзелем и Марущаком), иногда ссылался на информацию из СМИ, предполагал, что ему дали показания (составленные от его имени) и он их подписал, поскольку сильно волновался на допросе.