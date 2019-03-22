2019-03-22T15:17:25+03:00
Общество

Стали известны подробности трагической гибели воркутинской туристки на Байкале

Женщина умерла от переохлаждения
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Стали известны подробности трагической гибели воркутинской туристки Аллы Бахваловой. Женщина упала в трещину на льду Байкала, самостоятельно выбралась на поверхность и лежала, пока ее не обнаружила группа проходящих мимо туристов. На тот момент женщина была уже без сознания и умерла до приезда спасателей от переохлаждения, рассказали знакомые с ситуацией туристы Иркутской области.

Воркутинка погибла около мыса Кадильный, который хорошо известен местным жителям своей повышенной опасностью. Плюс ко всему он находится далеко от цивилизации — до ближайшего населенного пункта не менее 30 километров.

- Байкал - большой и живой организм. У нас эти трещины могут возникнуть в любой момент. А еще есть так называемые становые трещины, которые каждый год «встают» в одном и том же месте. Все это зависит от подводного рельефа и течений. Существуют также и пропарины - теплые течения или выходы газа, а также извержения подводных вулканов — места, опасные даже в сильные морозы, - рассказала «Комсомолке» туристка из Иркутской области Юлия Спешилова.

Напомним, что трагическая новость о гибели женщины пришла вчера, 21 марта. Известно, что женщина работала в Иркутской области вахтовым методом, а по дороге домой она не упустила возможность прогуляться по Байкалу.

Аллу знали все туристы заполярного города. Новость о трагической кончине женщины, стала для них шоком. Родным и близким погибшей предстоят тяжелые хлопоты — транспортировать тело на родину. Для этого нужны немаленькие средства. Друзья Аллы Бахваловой организовали сбор средств:

- Всем тем, кто знал Аллу, и желает оказать ее родственникам материальную поддержку, собираем посильную помощь на карту - 4276 2800 1404 6897 (Сергей Петрович Л.)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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