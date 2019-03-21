На Байкале погибла туристка из Воркуты

На озере Байкал погибла воркутинка Алла Бахвалова. Родные и близкие собирают деньги на транспортировку тела из Иркутской области в заполярный город, сообщают в группе «Воркута. Туризм на Севере».

Трагическая новость о гибели женщины пришла сегодня, 21 марта. Подробности смерти женщины не известны. Ее друзьям по туристическому братству известно, что Алла работала в Иркутской области на вахте продавцом. В Воркуте ее ждали в последних числах марта.

- Полагаю, что, находясь рядом с Байкалом, она не могла упустить возможность там побывать. Всегда была отчаянной. Лезла туда, где не все ходят. Например, в шурфы заброшенной шахты в Воркуте. Говорят, что она провалилась в расщелину..... Кажется, приток Байкала, - пишет руководитель группы «Воркута. Туризм на Севере» Татьяна Андреева.

Аллу знали все туристы заполярного города. Новость о трагической кончине женщины, стала для них шоком:

- Она искренне любила путешествия. За ее плечами были как водные, так и горные походы. Она была из тех людей, кто торопился и любил жить. В этом году Алла планировала пойти на Хадату (система озер, расположенная в районе Полярного Урала - ред.) Для нас всех ее гибель - это тяжелая и невосполнимая утрата, - написали в группе «Polar Travel | Туризм на Полярном Урале».

Родным и близким погибшей предстоят тяжелые хлопоты — транспортировать тело на родину. Для этого нужны немаленькие средства. Друзья Аллы Бахваловой организовали сбор средств:

- Всем тем, кто знал Аллу, и желает оказать ее родственникам материальную поддержку, собираем посильную помощь на карту: 4276 2800 1404 6897 (Сергей Петрович Л.)

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Организован сбор средств для транспортировки тела (подробности).