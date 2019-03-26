2019-03-26T13:49:07+03:00
Общество

В Воркуте закрыто уголовное дело о гибели 19 шахтеров

Обвиняемые освобождены от ответственности за давностью лет
Алиса КОЗЛОВА
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В феврале 2013 года при взрыве метана на шахте "Воркутинская" погибли 18 шахтеров, еще один человек скончался в больнице.В феврале 2013 года при взрыве метана на шахте "Воркутинская" погибли 18 шахтеров, еще один человек скончался в больнице.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Воркуте решением горсуда закрыто уголовное дело о гибели 19 шахтеров. Три фигуранта, которым было предъявлено обвинение в нарушении техники безопасности, освобождены от ответственности.

Напомним, трагическая авария произошла в феврале 2013 года в шахте "Воркутинская". На глубине около 850 метров взорвался метан. 18 горняков погибли в момент взрыва, еще один человек от полученных травм скончался в больнице.Трое получили ранения различной степени тяжести. Материальный ущерб АО "Воркутауголь" превысил 212 млн рублей.

По факту ЧП началось уголовное расследование в отношении трех человек, обвинения были предъявлены главному инженеру Сергею Моисееву, начальнику участка по добыче угля №8 Андрею Лучинину и начальнику участка вентиляции и техники безопасности Даниле Вихрову. Обвиняемые не признали своей вины. В августе дело направили в городской суд.

В августе 2017 года Воркутинский горсуд оправдал подсудимых. Прокуратура обжаловала приговор. Верховный суд Коми в апреле 2018 года отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение в Воркутинский городской суд. Процесс начался в мае 2018 года.

А в минувший понедельник Воркутинский горсуд прекратил уголовное дело в связи с истечением сроком давности привлечения к уголовной ответственности, сообщает Интерфакс.

Отметим, что гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба оставлены без рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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