2019-03-28T12:11:37+03:00
Общество

Жители Коми просят в честь дедушки-мецената из Айкино назвать улицу

Людей тронул благородный поступок Евгения Попова, который передал миллион рублей незнакомым детям
Дарья ЮДИНА
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Евгений Попов 64 года копил миллион на новый дом, но решил отдать его незнакомым детямЕвгений Попов 64 года копил миллион на новый дом, но решил отдать его незнакомым детямФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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Жители Коми хотят увековечить имя своего земляка, обыкновенного сельского учителя из села Айкино Евгения Попова. Пенсионер прославился на всю Россию в мае 2018 года, когда передал накопленный миллион рублей детям в социально-реабилитационный центр деревни Гам Усть-Вымского района Коми.

17 марта Евгения Васильевича не стало, и люди решили, что его благородный поступок заслуживает доброй памяти. С просьбой сохранить для земляков необыкновенную историю нищего, но щедрого душой мецената они обратились в Госсовет Коми.

— Ко мне в социальных сетях пишут жители Сыктывкара, Емвы, Ухты, что не удивительно. Евгений Васильевич Попов не только много сделал для родного Усть-Вымского района, но и прославил его своим поступком на всю страну. Это хорошая инициатива, и муниципальные власти вправе принять решение о том, чтобы дать имя Евгения Попова школе или даже целой улице. Думаю, подобная инициатива найдет много сторонников, — прокомментировала Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Республики Коми.

Напомним, что Евгений Попов 64 года копил миллион для покупки дома, но решил отдать его незнакомым детям из социально-реабилитационного центра «Гаврош» в деревне Гам. Щедрый поступок бедного пенсионера восхитил жителей России. И чтобы помочь ему самому, люди начали собирать для него деньги. Даже продюсер Максим Фадеев решил улучшить жизнь небогатого сельчанина. Но Евгений Попов категорически отказался от всякой помощи. Недавно дедушка-меценат скончался в реанимации. В последний путь его провожало все село.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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