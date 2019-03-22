В Коми умер дедушка-меценат, отдавший миллион незнакомым детям

В Айкино умер Евгений Попов, который отдал накопленный за 64 года миллион рублей детям из социально-реабилитационного центра. Своим поступком дедушка прославился на всю Россию, став символом бескорыстия и доброты.

Знаменитый меценат Евгений Попов скончался в реанимации после болезни. В среду, 20 марта, 86-летнего ветерана проводили в последний путь. Все село гордилось односельчанином, который о собственном комфорте думал в последнюю очередь. Люди скорбят о кончине дедушки.

Напомним, что в конце мая всю Россию шокировал благородный поступок Евгения Попова из села Айкино Республики Коми. В одночасье пенсионер стал знаменит на всю Россию, пожертвовав детям из реабилитационного центра «Гаврош» села Гам один миллион рублей. С того времени к Евгению Васильевичу началось паломничество журналистов. «У меня было уже девять разных редакций. После вашего визита ко мне приезжали чуть ли не каждый день», - делился пенсионер с «Комсомолкой».

Евгений Попов 40 лет преподавал детям в школе историю. И после пенсии он хотел быть полеФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Узнав о благородном поступке одинокого дедушки, люди с разных уголков страны хотели в ответ сделать для пенсионера что-то полезное и собирали для него деньги: на новый дом, проведение водопровода, да на тот же чайник. Но меценат от всего отказывался. Даже знаменитый продюсер Максим Фадеев решил помочь «нищему меценату» деньгами, но столкнулся с категорическим отказом принимать подарки.

- Пока есть такие люди, мир находится в безопасности. Быть счастливым без житейских благ — это дорогого стоит, - писал Фадеев об одиноком пенсионере из Коми.

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