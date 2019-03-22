Цирковые номера, магия света и интерактив - в Сыктывкаре дадут современную версию "Принцессы цирка"

Известная оперетта "Принцесса цирка" зазвучала ярко и современно в постановке Ильи Можайского. Режиссер представил свежий взгляд на классику жанра. За счет визуальных эффектов, увлекательных пластических номеров и красочных массовых сцен, на театральных подмостках была создана атмосфера цирка, пестрая, добрая и одновременно волшебная. Вчера корреспондент "КП в Коми" побывала на сдаче спектакля, а сегодня театр оперы и балета ждет зрителей на премьере.

История загадочного мистера Икса - циркача, прячущего под маской аристократическое происхождение, - не теряет актуальности почти 100 лет. В оперетте Имре Кальмана проблематика социального разрыва между богатыми и бедными раскрывается параллельно с любовной линией. Но в трактовке Ильи Можайского на первый план поставлены отношения между Теодорой Вердье и мистера Икса - этой любви препятствуют интриги, но чувства оказываются сильнее лжи и предательства.

- Мне хотелось поставить очень человеческую историю. Для меня было важно понять, что происходит в душе главного героя и показать это на сцене. В нашей оперетте представлена трагедия человека, который потерял все, чтобы обрести себя, - объяснил основной посыл к зрителю Илья Можайский.

Режиссер вывел на первый план любовные перипетии главных героевФото: Алиса КОЗЛОВА

Лирический аспект оперетты на вчерашней сдаче раскрыли Виталий Гудовский (мистер Икс) и Дарья Гапонова (Теодора Вердье), а сегодня на премьере выступят артисты первого состава Андрей Ковалев и Елена Лодыгина. Партию роковой интригантки мисс Пуассон (этого персонажа ввел режиссер) в обоих составах доверили Галине Петровой. Зрителей также ждет встреча с Анатолием Журавлевым (барон Де Кревельяк), Анастасией Морараш (Мари Лятуш) и Михаилом Ярмольником (Тони Бонвиль), Антониной Белобровой (Каролина Бонвиль) и Геннадием Муралевым (Пеликан).

Галина Петрова воплотила на сцене образ коварной Мисс ПуассонФото: Алиса КОЗЛОВА

Новая "Принцесса цирка" по формату тяготеет к шоу, современная классика стремится к феерии. Поэтому постановщик смелыми и сочными мазками создал картину разноцветной цирковой жизни. Костюмы артистов и оформление сцены с первых минут дают понять, что действие перенесено на арену цирка. Особую философию в сценографию вносят исполненные в черно-белом цвете декорации: чередование черных и белых линий символизируют светлые и темные полосы в жизни главного героя. С четкими графических линиями и фигурами контрастируют яркие световые решения: на заднике сцены на большом экране сменяют друг друга огни цирка и яркие фейерверки. Освещение нередко выходит за пределы сцены, создавая для зрителя эффект живого участия в спектакле. Нередко спускаются в зрительный зал и сами артисты. Подобного рода интерактив - излюбленный прием Ильи Можайского.

Цирковую тему дополнило выступление артистов театра "Power of fire"Фото: Алиса КОЗЛОВА

Цирковую тему спектакля органично дополняют участники театра огненных и цирковых искусств "Power of fire". Пластический этюд со светящимися в темноте веерами и лентами завораживал своей магией и красотой.

Стоит подчеркнуть, что действия оперетты разворачивается достаточно динамично. Этот тот случай, когда классика совершенна не скучна, а наоборот, как и полагается оперетте, изобилует юмором, танцами и забавными переплетениями сюжета. Шутки, придуманные почти 100 лет назад, понятны современному зрителю. Новая "Принцесса цирка" заставляет сочувствовать главному герою, смеяться над ироничными диалогами и удивляться современным техническим спецэффектам. В этом зрители смогут убедиться совсем скоро.

Спектакль пройдет 22 и 23 марта в 18:00.