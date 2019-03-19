Микс оперы и балета, феерия цирка и звезды Большого - чем удивит зрителей "Сыктывкарса тулыс"

Популярный театральный фестиваль "Сыктывкарса тулыс" вернулся к исконному времени проведения и будет проходить в апреле. С 12 по 30 апреля ценителей театрального искусства Коми вновь порадуют концертами выдающихся артистов и музыкантов, красочными премьерами и лучшими репертуарными спектаклями. Какие сюрпризы приготовила для зрителей новая "Сыктывкарская весна", рассказали сегодня на пресс-конференции руководители Государственного театра оперы и балета Республики Коми.

В афише фестиваля доминируют балетные постановкиФото: Алиса КОЗЛОВА

В фестивальной афише доминируют балетные постановки. Даже открытие "Тулыса" организаторы соединили с вечером балета. Концерт с участием артистов сыктывкарской балетной труппы и приглашенных солистов Большого театра обещает стать крепким зачином праздника.

- Вечер балета будет состоять из трех отделений. Зрители увидят премьеры сезона "Привал кавалерии" и "Вариации на тему рококо" на музыку Чайковского, а также гала-концерт. Зрителей ждет много новых интересных номеров, в том числе с участием артистов Большого театра, - сообщила главный хореограф театра Марианна Рыжкина.

Руководители театра рассказали прессе о программе "Сыктывкарса тулыс"Фото: Алиса КОЗЛОВА

Продолжит "Тулыс" выступление пианиста-виртуоза Дмитрия Маслеева (победитель XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского). 14 апреля в сопровождении симфонического оркестра Театра оперы и балета известный музыкант исполнит Концерт №1 для фортепиано с оркестром Иоганнеса Брамса. Во втором отделении публике предоставят возможность проникнуться глубоким смыслом "Реквиема" Вольфганта Амадея Моцарта. Отметим, что состав сыктывкарского оркестра усилят музыканты из Москвы, Кирова и других городов.

Азат Максутов: "Уже становится доброй традицией то, что наш оркестр играет вместе с победителями конкурса Чайковского".Фото: Алиса КОЗЛОВА

- Дмитрий Маслеев - солист Московской филармонии, сегодня он один из ведущих концертирующих пианистов страны. Уже становится доброй традицией то, что наш оркестр играет вместе с победителями конкурса Чайковского. Напомним, что сыктывкарский коллектив выступал совместно с пианистом Денисом Мацуевым, ранее к нам приезжал скрипач Николай Саченко и пианист Владимир Овчинников, - напомнил Азат Максутов, главный дирижер театра.

В продолжение темы Дмитрий Степанов уточнил, что пианист Дмитрий Маслеев приедет в столицу Коми в рамках большого проекта Московской филармонии "Филармонические сезоны".

Известный пианист Денис Мацуев приезжал в Сыктывкар с концертом к декабреФото: Юрий Ефимец

Зрителей фестиваля ждут сразу две премьеры. Это феерическая постановка известной оперетты Имре Кальмана "Принцесса цирка" (16 апреля) и опера "Дон Паскуале" (21 апреля).

- "Принцесса цирка" - знаменитый материал, но хотелось, чтобы он прозвучал по-новому. Мы постарались сделать спектакль современным, это будет своего рода шоу. Сыктывкар давно ждал оперетту, настоящую, классическую. Именно поэтому мы взяли одно из лучших произведений Имре Кальмана, - объяснил выбор постановки Илья Можайский, главный режиссер театра.

Партию Федора Палинского, вынужденного прятаться под маской, исполнит Андрей КовалевФото: Алиса КОЗЛОВА

В обязательном порядке - и это тоже традиция! - в афишу "Тулыса" вошла репертуарная постановка театра. 18 апреля на сыктывкарских подмостках вновь покажут балет "Дон Кихот". Серию хореографических постановок 22 апреля продолжат спектакли театра "Балет Москва". Этот творческий коллектив представляет балет XXI века, рожденный в синтезе европейской хореографической школы и традиций русского балета. Зрителей обещают удивить симбиозом жанров, разнообразием использованных средств визуального и музыкального оформления.

Следующий спектакль программы фестиваля построен на гармоничном сочетании оперы и балета - это опера в театрализованном представлении "Орфей и Эвридика" (Кристоф Глюк). За режиссеру и хореографию спектакля отвечала Марианна Рыжкина. Она же и рассказала, в чем заключена уникальность премьеры, которую на суд зрителей представят 24 апреля.

- Мы следуем традициям парижской оперы, ради которой Глюку пришлось полностью переписать всю партитуру. Но во Франции в оперные постановки обязательно включались хореографические номера. В музыкальном мире существуют две версии концовки "Орфея и Эвридики", один из них - трагический. Каким будет наш финал, зрители узнают в конце спектакля, - создала интригу Марианна Рыжкина.

Ценителей оперы приглашают в театр 27 апреля на "Кармен", но теперь заглавные партии исполнят солисты международной Академии музыки Елены Образцовой.

На финишной прямой фестиваля публику пригласят на концерт-аперитив Encontros casuais (в переводе с португальского - "Случайные встречи"). Вечер состоится 28 апреля и будет посвящен музыке Испании, Португалии и Латинской Америки. На концерте прозвучат вокальные произведения в сопровождении фортепиано, гитары и сольные гитарные композиции. Завершит "Сыктывкарса тулыс" традиционный гала-концерт.

Как пообещал директор театра Дмитрий Степанов, ценовая политика "Тулыса" осталась такой же демократичной. Приобрести билеты на спектакли можно как в кассе, так и в интернете - на официальном сайте театра.