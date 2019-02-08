В постановке "Привал кавалерии" танцевали очаровательные крестьянки и бравые гусары

Репертуар театра оперы и балета Республики Коми обогатился легким и изящным одноактным балетом "Привал кавалерии" - это постановка долгое время считалась утраченным шедевром из большого наследия великого Мариуса Петипа. В памяти балетных поколений от него осталось немного, но 44 года назад спектакль был собран буквально по крупицам восстановлен на большой сцене. А вчерашним вечером стараниями главного хореографа сыктывкарского театра Марианны Рыжкиной и приглашенного балетмейстера-реконструктора Натальи Воскресенской (обе имеют богатый опыт работы с ведушими московскими театрами) наш зритель увидел аутентичную версию яркой балетной комедии, поставленную в лучших традициях академического Имперского театра. Премьера состоялась в рамках гала-концерта к 80-летию со дня рождения Екатерины Максимовой. Вместе с сыктывкарской публикой постановку посмотрел легендарный артист балета и супруг Максимовой Владимир Васильев.

В основе сюжета - классический любовный треугольник.Фото: Юрий Ефимец

Сюжет "Привала кавалерии" было легко понять даже без чтения либретто: любовный треугольник, в котором две девушки Мария и Тереза претендуют на сердце обаятельного крестьянина Пьера, разрушается с прибытием в деревушку полка гусар-кавалеристов. Красавица Тереза, которой признаются в любви сразу три бравых офицера, постепенно забывает о поражениях на любовном фронте. А влюбленные Мария и Пьер обвенчаются. Буквально за час публика увидела красочный, сценичный, музыкальный и технически сложный балет, наполненный тонкой иронией и деликатным юмором. Спектакль потребовал максимальной самоотдачи как от кордебалета, так и от исполнителей заглавных ролей - все партии включали традиционный набор балетных прыжков, пируэтов и поддержек. Сыктывкарская труппа вновь подтвердила высокий класс балетного мастерства.

Прима сыктывкарского театра Наталья Супрун предстала в образе простой и очаровательной девушкиФото: Юрий Ефимец

Хорошо знакомые и всеми любимые артисты предстали перед зрителем новых образах. Наталья Супрун станцевала роль Марии - простой и очаровательной девушки, готовой ради любимого идти на невинные уловки. Жизнерадостный характер героини подчеркивала легкость и воздушность исполнения танца. Неким антиподом Марии выступила Тереза в исполнении Татьяны Бикмухаметовой. Своенравная красавица Тереза в трактовке нашей балерины оказалась наделена более высоким градусом темперамента и особой женской харизмой.

Героиня Татьяны Бикмухаметовой купается в мужском внимании.Фото: Юрий Ефимец

Ей льстит сладкая власть над мужчинами, и она не стесняясь высмеивает своих незадачливых поклонников. Татьяна Бикмухаметова очень забавно станцевала эпизод пародий на гусар, признававшихся ей в любви, тонко высмеяв и подчеркнув особенности мужских партий. Больше всех досталось самому юмористичному персонажу в спектакле - полковнику, образ которого воплотил на сцене Владимир Ли. Физически крепкий и коренастый танцовщик, создал образ бывалого вояки с неуклюжей походкой. Герой Владимира Ли по-военному целеустремлен и напорист и в самом конце спекталя добивается знаков внимания от горделивой Терезы. Вполне заслуженные аплодисменты неоднократно завершали номера Рината Бикмухаметова, исполнителя партии Пьера. Его роль изобиловала сложнейшими элементами, которые танцовщик исполнил грациозно и точно, при этом воплотив на сцене образ простого и бесхитростного парня.

Артистам удалось донести до зрителя особое чувство стиля классического балетаФото: Юрий Ефимец

- Этот балет нужно танцевать с особым чувством стиля, с ощущением легкости и комедийности, но без гротеска и кривляний. С вашими артистами мы оттачивали чувство меры, и я благодарна им за то, что никто из них не переборщил в своих партиях. Каждый был на своем месте. Поверьте, требуется большая и кропотливая работа, чтобы почувствовать эмоцию жеста и движения, - поделилась своими впечатлениями от работы с сыктывкарской балетной труппой Наталья Воскресенская.

Балетмейстер-реставратор провела в Сыктывкаре только 13 репетиций, но осталась довольна результатом творческого труда. В беседе с журналистом "КП в Коми" она призналась, что готова вновь приехать в столицу Коми.

- Ваши артисты - это "пластилин", из которого можно лепить все что угодно. Они ничем не испорчены, в них нет искусственности. Каждый из них тонко-тонко почувствовал своего героя, - резюмировала приглашенный хореограф.

Отметим, что до вчерашнего вечера репертуар сыктывкарского театра оперы и балета включал три спектакля Мариуса Петипа - "Лебединое озеро", "Дон Кихот" и "Баядерка". Теперь к известным постановкам добавился комедийный балет "Привал кавалерии".