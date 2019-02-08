2019-02-08T14:08:43+03:00
Звезды

В постановке "Привал кавалерии" танцевали очаровательные крестьянки и бравые гусары

Московские хореографы восстановили на сыктывкарской сцене утраченный балет Мариуса Петипа
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
"Привал кавалерии" многие годы считался утраченным шедевром из богатейшего наследия балетмейстера Мариуса Петипа"Привал кавалерии" многие годы считался утраченным шедевром из богатейшего наследия балетмейстера Мариуса ПетипаФото: Юрий Ефимец
Изменить размер текста:

Репертуар театра оперы и балета Республики Коми обогатился легким и изящным одноактным балетом "Привал кавалерии" - это постановка долгое время считалась утраченным шедевром из большого наследия великого Мариуса Петипа. В памяти балетных поколений от него осталось немного, но 44 года назад спектакль был собран буквально по крупицам восстановлен на большой сцене. А вчерашним вечером стараниями главного хореографа сыктывкарского театра Марианны Рыжкиной и приглашенного балетмейстера-реконструктора Натальи Воскресенской (обе имеют богатый опыт работы с ведушими московскими театрами) наш зритель увидел аутентичную версию яркой балетной комедии, поставленную в лучших традициях академического Имперского театра. Премьера состоялась в рамках гала-концерта к 80-летию со дня рождения Екатерины Максимовой. Вместе с сыктывкарской публикой постановку посмотрел легендарный артист балета и супруг Максимовой Владимир Васильев.

В основе сюжета - классический любовный треугольник. Фото: Юрий Ефимец

В основе сюжета - классический любовный треугольник.Фото: Юрий Ефимец

Сюжет "Привала кавалерии" было легко понять даже без чтения либретто: любовный треугольник, в котором две девушки Мария и Тереза претендуют на сердце обаятельного крестьянина Пьера, разрушается с прибытием в деревушку полка гусар-кавалеристов. Красавица Тереза, которой признаются в любви сразу три бравых офицера, постепенно забывает о поражениях на любовном фронте. А влюбленные Мария и Пьер обвенчаются. Буквально за час публика увидела красочный, сценичный, музыкальный и технически сложный балет, наполненный тонкой иронией и деликатным юмором. Спектакль потребовал максимальной самоотдачи как от кордебалета, так и от исполнителей заглавных ролей - все партии включали традиционный набор балетных прыжков, пируэтов и поддержек. Сыктывкарская труппа вновь подтвердила высокий класс балетного мастерства.

Прима сыктывкарского театра Наталья Супрун предстала в образе простой и очаровательной девушки Фото: Юрий Ефимец

Прима сыктывкарского театра Наталья Супрун предстала в образе простой и очаровательной девушкиФото: Юрий Ефимец

Хорошо знакомые и всеми любимые артисты предстали перед зрителем новых образах. Наталья Супрун станцевала роль Марии - простой и очаровательной девушки, готовой ради любимого идти на невинные уловки. Жизнерадостный характер героини подчеркивала легкость и воздушность исполнения танца. Неким антиподом Марии выступила Тереза в исполнении Татьяны Бикмухаметовой. Своенравная красавица Тереза в трактовке нашей балерины оказалась наделена более высоким градусом темперамента и особой женской харизмой.

Героиня Татьяны Бикмухаметовой купается в мужском внимании. Фото: Юрий Ефимец

Героиня Татьяны Бикмухаметовой купается в мужском внимании.Фото: Юрий Ефимец

Ей льстит сладкая власть над мужчинами, и она не стесняясь высмеивает своих незадачливых поклонников. Татьяна Бикмухаметова очень забавно станцевала эпизод пародий на гусар, признававшихся ей в любви, тонко высмеяв и подчеркнув особенности мужских партий. Больше всех досталось самому юмористичному персонажу в спектакле - полковнику, образ которого воплотил на сцене Владимир Ли. Физически крепкий и коренастый танцовщик, создал образ бывалого вояки с неуклюжей походкой. Герой Владимира Ли по-военному целеустремлен и напорист и в самом конце спекталя добивается знаков внимания от горделивой Терезы. Вполне заслуженные аплодисменты неоднократно завершали номера Рината Бикмухаметова, исполнителя партии Пьера. Его роль изобиловала сложнейшими элементами, которые танцовщик исполнил грациозно и точно, при этом воплотив на сцене образ простого и бесхитростного парня.

Артистам удалось донести до зрителя особое чувство стиля классического балета Фото: Юрий Ефимец

Артистам удалось донести до зрителя особое чувство стиля классического балетаФото: Юрий Ефимец

- Этот балет нужно танцевать с особым чувством стиля, с ощущением легкости и комедийности, но без гротеска и кривляний. С вашими артистами мы оттачивали чувство меры, и я благодарна им за то, что никто из них не переборщил в своих партиях. Каждый был на своем месте. Поверьте, требуется большая и кропотливая работа, чтобы почувствовать эмоцию жеста и движения, - поделилась своими впечатлениями от работы с сыктывкарской балетной труппой Наталья Воскресенская.

Балетмейстер-реставратор провела в Сыктывкаре только 13 репетиций, но осталась довольна результатом творческого труда. В беседе с журналистом "КП в Коми" она призналась, что готова вновь приехать в столицу Коми.

- Ваши артисты - это "пластилин", из которого можно лепить все что угодно. Они ничем не испорчены, в них нет искусственности. Каждый из них тонко-тонко почувствовал своего героя, - резюмировала приглашенный хореограф.

Отметим, что до вчерашнего вечера репертуар сыктывкарского театра оперы и балета включал три спектакля Мариуса Петипа - "Лебединое озеро", "Дон Кихот" и "Баядерка". Теперь к известным постановкам добавился комедийный балет "Привал кавалерии".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Коми от гриппа с начала года умерли четыре человека
В Сыктывкаре можно будет выучить финский и эстонский языки
Оттепель в Сыктывкаре: температура повысится до +1С
У регионального фонда капремонта новый директор
В Коми нормы ГТО сдал африканец из Кот-д'Ивуара
В Сыктывкаре врачам не удалось спасти пенсионерку, на которой загорелся халат
Все школы Ухты на пять дней уйдут на карантин
Суд не смягчил наказание тележурналисту Максиму Катаеву за убийство жены в Сыктывкаре
Работы по преображению набережной в Сыктывкаре начнутся в 2020 году
Долги по зарплате в Коми достигли 124 миллионов рублей
За первый месяц года в Сыктывкаре произошло 125 пожаров
Сыктывкарца, который разбил памятник рублю, объявили в розыск
Фигурист Дмитрий Алиев обратился к своим поклонникам
В Коми водитель КамАЗа погиб при столкновении с МАЗом
Скончался руководитель Емвы Николай Ращектаев
В Сыктывкаре столкнулись две иномарки: пострадал ребенок
В Сыктывкаре неизвестный на сутки угнал иномарку
В Сыктывкаре закрыли переправу через Вычегду
На пожаре в Корткеросском районе погибла женщина
В Удорском районе столкнулись два лесовоза
В Ухте столкнулись ВАЗ и «Приора»: пострадала девушка
В Сыктывкаре горел Кочпонский интернат
В Айкино пенсионера оштрафовали за брань в суде
Из сыктывкарского ТРЦ эвакуировали людей
В Княжпогостском районе ГАЗ с прицепом врезался в иномарку
Температурные контрасты в Коми: на выходных в республике будет от -20 до -40 градусов
В Сыктывкаре пройдет второй этап чемпионата по ледовым гонкам «СуперШип-2019»
За три дня в Сыктывкаре заболели более 600 школьников