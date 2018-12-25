Этот рояль не годится: пианиста Дениса Мацуева расстроил инструмент для концерта в Коми

Год культуры в Коми увенчал концерт известного на весь мир пианиста Дениса Мацуева. Виртуоз, объездивший с гастролями большинство стран мира, ко встрече с сыктывкарским зрителем подошел со всей серьезностью и высокой степенью ответственности, как и перед выходом на любимую сцену Московской филармонии (музыкант служит там уже 23 года).

Сыктывкарский дебют - а Мацуев в столице Коми выступает впервые - волнительное и одновременно вдохновляющее событие для музыканта. Об этом Денис Мацуев рассказал журналистам во время брифинга перед выходом на сцену.

- Сыктывкар - один из последних крупных городов России, где я еще не выступал. Для меня встреча с новым зрителем, с новым городом и с новым оркестром - ответственное испытание, - признался артист. - Сегодняшнее выступление я оцениваю как дебют. Я исполню произведения, которые играл сотни раз по всему миру. Но, поверьте, каждый раз я выхожу на сцену, как в первый и последний раз.

Великий пианист выступал на лучших театральных площадках мира, а вчера дал свой первый концерт в СыктывкареФото: Юрий Ефимец

Для зрителей был подготовлен предновогодний "Чайковский-гала". Концертный вечер включал в себя два больших произведения русского композитора Петра Чайковского - цикл "Времена года" и концерт №1 для фортепиано в сопровождении симфонического оркестра.

В день концерта музыканты сыктывкарского симфонического оркестра провели репетицию с Денисом Мацуевым. Пианист дал высокую оценку уровню профессионализма сыктывкарского музыкального коллектива.

- Ваши музыканты чуткие, они точно и живо откликались на мои идеи и импровизации. У нас сегодня было настоящее музицирование. Ваш оркестр стал для меня еще одним приятным открытием, - отметил пианист.

Пианист растворялся в музыке, удивляя зрителей интересными акцентами в хорошо знакомом произведенииФото: Юрий Ефимец

Специально к приезду Дениса Мацуева в сыктывкарский оркестр влились еще 12 музыкантов - из московского Большого театра, а также из Кирова и Архангельска. Дефицит местных музыкальных кадров - одна из проблем республиканского театра оперы и балета. Чтобы шедевры Чайковского зазвучали по-настоящему, в Сыктывкар пригласили скрипачей, альтистов и валторнистов.

Любопытный факт: Денис Мацуев прибыл в Сыктывкар со своим настройщиком Владимиром Спесивцевым. И хотя музыканту предоставили лучший из всех имеющихся в театре инструментов - рояль немецкого бренда "Бехтейн" - на подготовку к концерту мастер потратил почти 14 часов.

- Мне предстоит встретиться с Главой Коми. Я обязательно буду просить его приобрести для вашего театра хороший рояль, поскольку этот инструмент уже не подходит для профессиональных выступлений. Я обязательно добьюсь того, чтобы в сыктывкарском театре появился хороший рояль, - пообещал Денис Мацуев.

У маэстро не было времени познакомиться с Сыктывкаром, но столица Коми вызывала у него прилив ностальгии и напомнила о родном Иркутске - городе с высокими сугробами и бодрящим морозным воздухом. Что и неудивительно, ведь еще шесть дней назад Мацуев выступал в солнечном Риме.

Пятиминутный брифинг завершился еще одним обнадеживающим обещанием: музыкант принял решение приехать в Сыктывкар в следующем году. Во второй раз мэстро прибудет вместе с юными дарованиями, которых удалось найти благодаря работе межрегионального благотворительного фонда "Новые имена".

На бис Денис Мацуев исполнил еще три коротенькие музыкальные "зарисовки"Фото: Юрий Ефимец

Концерт Дениса Мацуева прошел на одном дыхании. Публика долго не хотела отпускать музыканта. В благодарность за аплодисменты выдающийся пианист исполнил на бис экспромт Шуберта, этюд Скрябина и композицию "В пещере горного короля" Грига.

Есть мнение

Азат Максутов, главный дирижер Государственного театра оперы и балета Республики Коми

- Я работал с Зурабом Соткилавой и другими выдающимися певцами и музыкантами, но совместное выступление с мастером столь высокого уровня, как Денис Мацуев, заставило меня поволноваться. Концерт Чайковского знаком нашему оркестру. Впервые мы его сыграли в 2016 году, а затем повторили в январе 2018 года. Выступление с Денисом Мацуевым - только третье для нашего оркестра. Концерт я оцениваю, как экзамен, который мы сдали на "пятерку".