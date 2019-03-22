Опубликован проект реконструкции республиканского стадиона, который обновят к 100-летию Коми

Республиканский стадион в Сыктывкаре ждет глобальная реконструкция к 100-летию Коми и к чемпионату мира по хоккею с мячом, который пройдет в 2021 году. Проект визуализации стадиона опубликовали на сайте мэрии.

В разделе «Общественные слушания» на сайте мэрии можно познакомиться с эскизами обновленного спортивного объекта. Горожане, живущие в границах застраиваемой зоны, могут прислать свои предложения по улучшению проекта в электронном виде в администрацию столицы. Правда, им нужно поторопиться: сбор предложений ведется только до 26 марта.

Изучая техническое задание, можно сделать вывод, что прежний облик стадиона навсегда уйдет в небытие. Известно, что реконструкция пройдет в несколько этапов этапа. Первыми обновят западную, северную и южную трибуны, спортивную арену, тренировочное поле. Затем построят административно-бытовой павильон, контрольно-пропускной пункт и наземную стоянку. Судя по документам, территория самих объектов и автостоянок увеличится.

Кстати, только на проект стадиона для чемпионата мира по бенди выделяют 39 миллионов 800 тысяч рублей. Готовить его предстоит «Комигражданпроекту», который стал победителем электронного аукциона.

Проект визуализации опубликован на сайте мэрии

Проект визуализации опубликован на сайте мэрии

Проект визуализации опубликован на сайте мэрии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре появится стадион для ледового трека и картинга

Любители автомобильного спорта ликуют (подробности).