2019-03-13T15:24:57+03:00
Общество

На проект стадиона для чемпионата мира по бенди выделят 39 миллионов 800 тысяч рублей

Чертежи подготовит "Комигражданпроект"
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: Анна БудинаФото: Анна Будина
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Стала известна подрядная организация, которая составит проектно-сметную документацию плана реконструкции Республиканского стадиона. Согласно информации, предоставленной на сайте госсзакупок, заказ выполнит "Комигражданпроект".

Электронный аукцион состоялся в минувший понедельник, 11 марта. На торги заявлялись два участника - ООО проектный институт "Комигражданпроект" и ООО "Архитектурно-строительное бюро "Эксперт". Аукцион проводился по правилам игры на понижение стоимости заказа. Изначально была заявлена цена лота в сумме 40 тысяч рублей. И хотя "Эксперт" предложил наименьшую сумму, 39 миллионов 600 тысяч рублей, но организаторы сняли соискателя с торгов ввиду несоответствия заявки требованиям госзакупки.

Победу на электронном аукционе одержал "Комигражданпроект", направивший заявку на сумму 39 миллионов 800 тысяч рублей.

Реконструкция Республиканского стадиона, в частности, предполагает реконструкцию западной и южной трибун и помещений под ними, частичную реконструкцию северной трибуны, обустройство навесов и пристройки к западной трибуне. В проект должны войти новые подтрибунные помещения, прожекторные матчи, а также новая спортивная арена, соответствующая требованиям Международной Федерации хоккея с мячом.

Напомним, масштабные изменения на главной спортивной арене республики связаны с планами по проведению в Сыктывкаре чемпионата мира по хоккею с мячом. Престижный турнир пройдет в год столетия Республики Коми - 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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