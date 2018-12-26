2018-12-26T09:00:23+03:00
Спорт

На проекты ледовых арен для чемпионата мира по бенди будет выделено 50 млн рублей

Турнир пройдет на Республиканском стадионе и его запасном поле
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.komi24.comФото: www.komi24.com
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Руководитель Коми Сергей Гапликов в эфире передачи "Открытый разговор" рассказал о ходе подготовки к чемпионату мира по бенди среди юниоров, который пройдет в Сыктывкаре в 2021 году.

Глава правительства в ходе интервью на телеканале "Юрган" напомнил о планах строительства современного ледового дворца общей стоимостью свыше 4,5 миллиарда рублей. Но фирма-участник государственного частно-социального партнерства отказалась от реализации проекта, опасаясь не успеть уложиться в жестко установленные сроки.

- Мы должны предоставить две большие ледовые арены для чемпионата. У нас такие возможности есть - это Республиканский стадион и его запасное поле. Нам разрешили провести турнир на открытых площадках, но сместили сроки чемпионата с февраля на конец марта, - описал ситуацию на сегодняшний день Сергей Гапликов.

В следующем году из бюджета Коми будет выделено 50 миллионов рублей на проектно-сметную документацию. Планируется строительство нового спортобъекта, а также реконструкция Республиканского стадиона.

Тему продолжил в телеэфире министр физкультуры и спорта Коми Николай Бережной.

- Завершается подготовка технического задания профильным министерствам. Наше техзадание готовилось совместно с федерацией хоккея с мячом России и уже прошло согласование с международной федерации бенди, - заявил Николай Беженой.

Сейчас идет поиск альтернативной площадки для воспитанников сыктывкарской школы по хоккею с мячом, чтобы юные хоккеисты смогли продолжить тренировки в период реконструкции стадиона.

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