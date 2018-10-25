2018-10-25T09:29:51+03:00
Спорт

Правительство Коми ведет поиск инвестора для Ледового дворца под ЧМ по бенди

Минспорта отправило техзадание в минстрой
Алиса КОЗЛОВА
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Такой проект будущего Ледового дворца уже давно "гуляет" по соцсетям. Фото: vk.comТакой проект будущего Ледового дворца уже давно "гуляет" по соцсетям. Фото: vk.com
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Чемпионат мира по бенди 2021 года пройдет в Сыктывкаре! И это уже точно! Об этом заявил вчера на встрече с болельщиками "Строителя" Николай Бережной, министр физкультуры и спорта Республики Коми. Но фанатов сыктывкарской ледовой дружины интересовало, когда же начнется возведение Ледового дворца под будущий турнир. Ведь времени для строительства с каждым днем остается все меньше и меньше, а генеральный подрядчик так и не найден. Напомним, прежний застройщик - компания "ВИС" - отказалась от амбициозного проекта, испугавшись жестких сроков выполнения заказа.

- Сейчас правительство Коми ведет работу по поиску инвесторов, которые могли бы взяться за строительство данного объекта. Специалисты министерства спорта подготовили техническое задание и передали его в министерство строительства и дорожного хозяйства Коми. Наше ведомство отвечает за подготовку к играм, организации перевозки, проживания и питания спортсменов, - такой ответ предоставил болельщикам Николай Бережной.

Напомним, что в соцсетях уже давно "гуляет" экзиз будущего спортивного сооружение, которое впечатляет своими размерами и дизайнерским исполнением. В связи с чем отдельные скептики высказывают сомнения по поводу строительства Ледового дворца, ведь необходимо найти деньги не только на его строительство, но и на последующее содержание. Однако не факт, что арена для матчей ЧМ по бенди 2021 будет столь грандиозной.

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