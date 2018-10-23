Сыктывкар обязался провести ЧМ по хоккею с мячом 2021 на самом высоком уровне

СЕГОДНЯ 10:45 2018-10-23T11:31:13+03:00

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Международная федерация бенди (FIB) окончательно определилась с местом проведения чемпионата мира по хоккею с мячом в 2021 году. Уже точно решено, что турнир пройдет в Сыктывкаре. Об этом "КП в Коми" сообщили в пресс-службе федерации хоккея с мячом России.

Вопрос о столице чемпионата обсуждался на совещании технического совета FIB еще 10 октября. Мероприятие проходило в шведском городе Сандвикен. Тогда было решено, что не взирая на сложности по причине отказа инвестора от строительства стадиона, договор между правительством Коми и FIB на проведение чемпионата мира-2021 остается в силе. Напомним, договор был заключен еще в феврале текущего года. Представители федерации хоккея с мячом России заверили коллег, что руководство республики предпринимает все усилия, чтобы чемпионат мира в Сыктывкаре прошел на самом высоком уровне. Об этом сообщает президент федерации по хоккею с мячом России Сергей Мяус в интервью изданию "Российская газета".

- Чемпионат мира даст новый и мощнейший импульс для развития хоккея с мячом в нашей республике. Это очень важное и высоко значимое событие для нашего города и, в частности, для команды "Строитель", - прокомментировал решение FIB директор клуба "Строитель" Константин Агафонов.

Напомним, возведением ледового дворца в Сыктывкаре занималась компания "ВИС". Но основной подрядчик вышел из амбициозного проекта, объяснив свое решение сжатыми сроками по выполнению работ. Перед застройщиками была поставлена задача сдать объект до 20 ноября 2020 года.