2018-09-08T10:10:31+03:00
Общество

Компания-застройщик отказалась возводить ледовый дворец в Сыктывкаре из-за невозможных сроков

Ещё одна стройка в Коми встала?
Дарья ЮДИНА
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Судьба ледового дворца в Сыктывкаре оказалась под вопросомСудьба ледового дворца в Сыктывкаре оказалась под вопросом
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Строительство ледового дворца в Сыктывкаре, которое затеяли из-за предстоящего Чемпионата мира по хоккею с мячом, находится на пороге неудачи: компания «ВИС», выступающая в роли основного застройщика, вышла из амбициозного проекта. Об этом пишет «Трибуна».

Основанием для отказа от участия в строительстве стали невозможные сроки: компания утверждает, что закончить возведение дворца к указанной дате (до 20 ноября 2020 года) никак не получится.

— После подписания соглашения о сотрудничестве с Республикой Коми была образована рабочая группа. По итогам ее работы специалисты пришли к выводу о высоких рисках в части сроков строительства ледового дворца, — сообщает пресс-служба компании.

Между тем, именно появление ледового дворца и было основным условием для проведения Чемпионата мира по хоккею с мячом в столице Коми — уже была одобрена заявка. О том, что этот чемпионат пройдет именно в Сыктывкаре, сообщил и Владимир Путин на одном из своих совещаний.

Если стройка совсем встанет, то республика, как думают эксперты, ещё может найти пути решения этой проблемы: так, экс-директор республиканского стадиона Анатолий Соловьев считает, что, в крайнем случае, можно будет провести реконструкцию уже имеющегося поля и установить новое оборудование для льда. Оптимистичен и заместитель главы Коми Николай Герасимов: по его мнению, новый проект дворца — не такой дорогой и грандиозный — позволит закончить строительство вовремя.

Решать, быть чемпионату в Сыктывкаре или не быть, будут на заседании международной ассоциации по хоккею с мячом в Швеции 10 октября.

Напомним, что новость о строительстве стадиона вызвала ожесточенные споры среди сыктывкарцев. Несмотря на то, что эскиз будущего дворца понравился многим горожанам, среди местных жителей нашлось немало противников этого проекта. Основным камнем преткновения стала березовая роща, которая могла попасть под топор, если бы в качестве места для строительства выбрали запасное поле республиканского стадиона. Но в итоге от этой идеи отказались.

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