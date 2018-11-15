2018-11-15T12:45:56+03:00
Общество

Для Чемпионата мира по бенди грандиозный ледовый дворец строить не будут

Вместо этого реконструируют Республиканский стадион
Дарья ЮДИНА
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Чемпионат мира оп бенди все-таки пройдет на Республиканском стадионеЧемпионат мира оп бенди все-таки пройдет на Республиканском стадионе
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Республика Коми продолжает готовиться к проведению Чемпионата мира по бенди среди мужских команд, который пройдет в 2021 году в Сыктывкаре. Как сообщает пресс-служба главы региона, Сергей Гапликов провел рабочее совещание, посвященное этой теме.

Напомним, что изначально для проведения Чемпионата было решено построить новый ледовый дворец, но компания-подрядчик «ВИС» отказалась от участия в проекте. Поэтому было принято решение реализовать другой вариант проведения Чемпионата, согласованный с Минспорта России и Международной федерацией бенди. Команды-участницы встретятся на Республиканском стадионе: его реконструкция потребует гораздо меньших затрат, чем строительство нового Ледового дворца.

— Сегодня наша главная задача – сосредоточить все имеющиеся ресурсы на реализацию стратегического майского Указа Президента № 204 и Национальных проектов, главная цель которых – повышение качества и благосостояния жизни граждан. В этой связи необходимо взвешенно подходить к расстановке приоритетов и тщательно анализировать эффективность бюджетных расходов. Поэтому я благодарен и российской, и международной федерациям бенди за то, что они пошли нам навстречу и поддержали наши предложения. Нам предстоит провести большую работу на республиканском стадионе. Уверен, все наши усилия позволят провести чемпионат мира в год 100-летия Республики Коми на самом высоком уровне, подчеркнул глава республики Сергей Гапликов.

Ремонт Республиканского стадиона будет включен в проект адресной инвестиционной программы Коми на 2019-2021 годы. В следующем году на разработку смётной документации уже заложено 50 миллионов рублей.

Обновление стадиона будет предполагать появление новых помещений для размещения республиканской хоккейной команды «Строитель» и детских спортивных школ. Также будут модернизированы зрительские трибуны. На запасном поле стадиона будет установлена система искусственного льда и построены новые трибуны.

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