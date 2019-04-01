Жителям Усинска угрожают снежные лавины с крыш

Жители Усинска жалуются на нечищеные крыши. В пабликах, посвященных жизни городу, люди выкладывают фотографии опасных снежных козырьков, свисающих с крыш. Народ пытается обратить внимание властей на недоработки коммунальных служб. "КП в Коми" выяснила, почему управляющие компании не справляются с уборкой снега с городских крыш?

Здание по ул.60 лет Октября, 16. Фото:"Подслушано Усинск" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Так, в группе "Подслушано Усинск" в соцсети "Вконтакте" еще в минувшую пятницу была опубликована фотография пятиэтажки на улице 60 лет Октября,16. На кровле здания высота сугробов достигает значительной высокты. На фото заметно, что на первом этаже здания действует магазинчик. Потенциальная снежная лавина запросто снесет крыльцо торговой точки.

Усинск, ул.Строителей,70 - снежные козырьки закрывают обзор с балконов. Фото: "Подслушано Усинск" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

В том же паблике вчерашним вечером появилась фотография крыши жилого дома на ул.Строителей,70. Снежный козырек наполовину закрывает балконы. Народ негодует, но, к счастью, снежно-ледяные глыбы сформировались над территорией, где обычно никто не ходит. Настоящую угрозу для пешеходов и водителей представляет скопление снега на крыше усинского железнодорожного вокзала. Фото главного входа на вокзал появилось в группе "Подслушано Усинск" в соцсети "Вконтакте" 30 марта.

Фото: "Подслушано Усинск" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

Почему власти города допустили снежный беспредел на крышах? С этим вопросом "КП в Коми" обратилась в управление ЖКХ администрации Усинска.

- В этом году в Усинске выпало снега в три раза больше нормы. Управляющие компании и коммунальные организации регулярно чистили снег всю зиму. Но надо понимать, что на скатные крыши выходить запрещено, причем, не важно шиферная там кровля или металлическая, - такие работы считаются опасными. Управляющие компании очищали крыши с подъемников. Сейчас, когда начался перепад температур, снег начинает постепенно сползать вниз, но ни одна УК не должна выпускать людей на крыши, - объяснила "КП в Коми" Юлия Напалкова, и.о. руководителя управления ЖКХ администрации Усинска.

В мэрии создана комиссия, которая каждую неделю проводит мониторинг ситуаций с городскими крышами.

- Мы знаем о всех нечищеные крышах, которые представляют опасность для горожан, транспорта и магазинов. Все это держится на особом контроле, - отметила Юлия Напалкова.

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