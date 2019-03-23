В Вуктыле горела спортивная школа

В субботу, 23 марта, в Вуктыле произошел пожар в Комплексной детско-юношеской спортивной школе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как рассказали местные власти, информация о пожаре поступила в 6.57. В школе загорелась сауна бассейна. По предварительным данным, причиной инцидента стало возгорание электропроводки. Пожар ликвидировали в 7.52. В результате случившегося никто не погиб и не пострадал.