2019-03-23T14:05:47+03:00
Общество

В Вуктыле горела спортивная школа

Пожар тушили почти час
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Фото: vk.com/public121513126Фото: vk.com/public121513126Фото: vk.com
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В субботу, 23 марта, в Вуктыле произошел пожар в Комплексной детско-юношеской спортивной школе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как рассказали местные власти, информация о пожаре поступила в 6.57. В школе загорелась сауна бассейна. По предварительным данным, причиной инцидента стало возгорание электропроводки. Пожар ликвидировали в 7.52. В результате случившегося никто не погиб и не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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