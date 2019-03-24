В Усть-Вымском районе наказали водителя, который пьяным устроил ДТП

Усть-Вымский районный суд вынес приговор водителю, который пьяным снес дорожный знак и съехал в кювет с двумя пассажирами. Авария произошла 7 июня прошлого года в поселке Жешарт.

Суд установил, что водитель врезался в дорожный знак, после чего машина перевернулась. В результате ДТП пострадали три человека. Один в тяжелом состоянии попал в реанимацию Усть-Вымской ЦРБ, а второй - в хирургическое отделение. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести. Третьему пострадавшему госпитализация не потребовалась.

За год мужчина не раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. При этом злоумышленник совершал правонарушения как после совершения преступления, так и после направления уголовного дела в суд. Суд посчитал, что это свидетельствует о склонности мужчины к совершению противоправных деяний.

Обвиняемый полностью признал вину и добровольно возместил моральный вред пострадавшим. Прокурор Усть-Вымского района заявил гражданский иск о взыскании с подсудимого денежных средств, затраченных на лечение потерпевшего, на общую сумму 167 907 рублей. Подсудимый с требованиями согласился.

Как передает «Комиинформ», суд отправил фигуранта в колонию-поселение на 10 месяцев и запретил управлять машиной два года.