2019-03-24T18:23:28+03:00
Общество

В Усть-Вымском районе наказали водителя, который пьяным устроил ДТП

В аварии пострадали три человека
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Мужчина возместил моральный вред пострадавшимМужчина возместил моральный вред пострадавшимФото: Архив "КП"
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Усть-Вымский районный суд вынес приговор водителю, который пьяным снес дорожный знак и съехал в кювет с двумя пассажирами. Авария произошла 7 июня прошлого года в поселке Жешарт.

Суд установил, что водитель врезался в дорожный знак, после чего машина перевернулась. В результате ДТП пострадали три человека. Один в тяжелом состоянии попал в реанимацию Усть-Вымской ЦРБ, а второй - в хирургическое отделение. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести. Третьему пострадавшему госпитализация не потребовалась.

За год мужчина не раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. При этом злоумышленник совершал правонарушения как после совершения преступления, так и после направления уголовного дела в суд. Суд посчитал, что это свидетельствует о склонности мужчины к совершению противоправных деяний.

Обвиняемый полностью признал вину и добровольно возместил моральный вред пострадавшим. Прокурор Усть-Вымского района заявил гражданский иск о взыскании с подсудимого денежных средств, затраченных на лечение потерпевшего, на общую сумму 167 907 рублей. Подсудимый с требованиями согласился.

Как передает «Комиинформ», суд отправил фигуранта в колонию-поселение на 10 месяцев и запретил управлять машиной два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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