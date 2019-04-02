2019-04-02T12:17:25+03:00
Происшествия

Возле воркутинского "Магнита" горожане набирают просроченный алкоголь

Бедные люди не брезгуют напитками из мусорных контейнеров
Алиса КОЗЛОВА
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Магнит.Видео: Алексей Нестеров, Воркута

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В соцсетях обсуждается видео, снятое в Воркуте возле местного торгового центра "Москва". Там сейчас располагается магазин федеральной сети "Магнит". Воркутинец Алексей Нестеров заснял на телефон, как две женщины копошатся возле мусорных контейнеров.

- Этот контейнер поставили специально для утилизации просроченных продуктов. Я проходил мимо черного входа в торговый центр и увидел двух этих женщин. Они набирали алкоголь, - разъяснил "КП в Коми" автор видео, при этом он высказал свое отношение к тем, кто собирает еду на помойках. - Я впервые такое вижу, это ненормально. Очень жаль таких людей.

Обратим внимание, что женщины одеты вполне прилично и не похожи на нищих и бомжей. Но, видимо, они не брезгуют набирать алкогольные напитки из контейнеров для просрочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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