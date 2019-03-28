Достоевского на стыке жанров и галерею русских пассажиров представят в Сыктывкаре студенты школы-студии МХАТ

Театральная весна в столице Коми набирает обороты. На сцене Академического театра драмы имени Виктора Савина дадут сразу два спектакля студенты школы-студии МХАТ. Сегодня вечером на сыктывкарских "подмостках" пройдет премьера документальной постановки "Транссиб", а завтра молодые артисты представят оригинальную постановку романа Достоевского "Преступление и наказание" под сокращенным названием "П. и Н." Перед спектаклем на пресс-конференции организаторы фестиваля, режиссер и сами артисты рассказали журналистам о постановках.

Организаторы "РУСАЛ ФЕСТИВАL'я" рассказали о двух спектаклях, которые будут показаны сегодня и завтра в СыктывкареФото: Алиса КОЗЛОВА

Гастроли учащихся МХАТа проходят в рамках "РУСАЛ ФЕСТИВАL". Артисты уже побывали в Ухте, но география их поездок выходит за пределы Коми и даже России. Напомним, что впервые "РУСАЛ ФЕСТИВАL" прошел в Сыктывкаре год назад, тогда перед столичной публикой выступили артисты творческого коллектива «ИюльАнсамбль».

Фото: www.mhatschool.theatre.ru

А сегодня вечером сыктывкарский зритель увидит документальный спектакль, поставленный в технике вербатим.

- В актерской школе есть дисциплина "Наблюдение". Актерам дают задание наблюдать за людьми, а потом показывать их на сцене. Будучи студентами первого курса, ребята поехали по Транссибирской магистрали - от Москвы до Владивостока и обратно - в пути будущие актеры знакомились с пассажирами, записывали интервью, а по возвращении воссоздали образы на сцене. Из этих образов с их монологами естественным образом сложился спектакль, - объяснил режиссер-педагог школы-студии МХАТ Алексей Рузин.

Молодые актеры создали образы попутчиков, с которыми они познакомились во время путешествия по Транссибирской магистрали.Фото: Алиса КОЗЛОВА

В длительном путешествии студентам удалось собрать богатый калейдоскоп персонажей. В пути им встречались люди различных профессий, представители самых разных социальных слоев и даже различных религий. На сегодняшней пресс-конференции студенты рассказали о встречах, которые глубоко их впечатлили. Одно из знакомств-открытий стало страшным столкновением с жестокой правдой жизни.

- Мне удалось поговорить с машинистом. Он честно признался, что, если видит человека или животное на рельсах, то никогда не прибегает к экстренному торможению. За это его могут оштрафовать на 30 тысяч рублей, то есть он готов переехать человека или животное поездом, лишь бы не платить штраф, - признался один из студентов.

Сегодня вечером в театре драмы студенты МХАТа познакомят сыктывкарцев с 22 персонажами, которые встретились им в путешествии по Транссибирской магистрали. Ну а завтра молодые артисты намерены удивить публику современной трактовкой известного романа "Преступление и наказание".

Алексей Розин: "Нам пришлось переводить текст Достоевского на собственный язык, чтобы найти современный подход к классическому литературному произведению"Фото: Алиса КОЗЛОВА

- Это очень красивый спектакль, в котором смешиваются различные жанры. Часть романа актеры пересказывают своими словами, а отдельные эпизоды артисты разыграют на сцене. Также мы использовали живую музыку. Нам пришлось переводить текст Достоевского на собственный язык, чтобы найти современный подход к классическому литературному произведению, - рассказал Алексей Рузин.

Произведения Федора Михайловича Достоевского включены в учебную программу актерского факультета МХАТа. Работа над персонажами романов "литературного психолога человеческих душ" нередко выливалась в большие сценические постановки, которые с успехом шли на московских подмостках. Удалось ли режиссеру и актерам современным языком ответить на вопрос о необратимости наказания, сыктывкарский зритель узнает уже завтра вечером.