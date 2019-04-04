2019-04-04T13:14:48+03:00
Общество

В Коми научном центре директора смогут выбрать и вахтеры, и руководители институтов

На высокий пост претендуют пять кандидатов
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: группа "ФИЦ Коми НЦ УрО РАН" в соцсети "Вконтакте"Фото: группа "ФИЦ Коми НЦ УрО РАН" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
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В Сыктывкаре стартовали выборы директора Коми научного центра. На кресло руководителя ФИЦ «Коми научного центра Уральского отделения отделения Российской академии наук» претендуют пять соискателей, сейчас кандидатуры проходят согласование в федеральных министерствах и ведомствах.

На должность директора КНЦ УрО РАН выдвинулись Евгений Бойко, руководитель Института физиологии, Владимир Володин, врио директора научного центра, Светлана Дегтева, возглавляющая Институт биологии, Игорь Жеребцов, руководитель института языка, литературы и истории, а также Алексей Москалев, заведующий отделом радиоэкологии Института биологии.

До конца апреля документы соискателей будут проходить согласование в Российской академии наук, министерстве науки и высшего образования РФ, совете при Президенте РФ.

- Если после отсева у нас останутся только два кандидата, то в КНЦ вновь будет объявлен сбор документов от соискателей. Если федеральные структуры утвердят трех и более кандидатов, то мы сможем провести выборы, - сообщили «КП в Коми» в пресс-службе КЦН УрО РАН.

К голосованию допустят всех сотрудников Коми научного центра — от простых вахтеров и вплоть до руководства институтов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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