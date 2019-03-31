В суде показали запись разговора Гайзера с Зарубиным

В Замоскворецком суде Москвы гособвинитель продемонстрировал расшифровку аудиозаписи разговора экс-главы Коми Вячеслава Гайзера с предпринимателем и бывшим советником экс-главы Александром Зарубиным. Запись была сделана сотрудниками ФСБ в августе 2015 года

Гособвинитель Борис Непорожный привел разговор между Зарубиным и Гайзером, состоявшийся за месяц до ареста всех фигурантов. По мнению гособвинителя, из беседы становится ясным, кто из подсудимых получал дивиденды от Зеленецкой птицефабрики после того, как в 2010 году она перешла в собственность офшорной компании «Гриттонбей».

Непорожный отметил, что причастность Гайзера к хищению путем мошенничества 100% акций Зеленецкой птицефабрики подтверждает аудиозапись его разговора Гайзера с Зарубиным, записанная оперативными сотрудниками ФСБ в Москве в августе 2015 года.

- Обращаем внимание лишь на некоторые фрагменты. Запись не оставляет вообще просто никаких вопросов, - цитирует прокурора БНК.

Он начал читать расшифровку аудиозаписи, время от времени вставляя свои комментарии. Гайзер сетовал на невозможность легализовать доходы от Зеленецкой птицефабрики. В разговоре экс-глава Коми и Зарубин обсуждают схему, позволяющую экс-чиновнику распоряжаться своей долей прибыли.

- Вот она и обозначается Гайзером великолепная четверка бенефициаров птицефабрики «Зеленецкая»: Зарубин, Гайзер, Чернов и Торлопов. На прослушанном Гайзер как мантру повторяет просьбу разделить денежки на кошелечки, чтобы он имел возможность тратить хоть какие-то копеечки, до которых у других и дела-то никакого не будет, - прокомментировал разговор прокурор.