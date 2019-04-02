90-летний эколог Адольф Братцев: «Строить заводы для сжигания отходов в Коми — это преступление»

Известный в Коми географ, гидролог, эколог Адольф Братцев предложил свой вариант решения экологических проблем в Коми, о котором он рассказал порталу «Комсомольская правда в Коми».

Адольфу Петровичу в начале мая исполнится 91 год. Но несмотря на почтенный возраст, он продолжает вести научные исследования. В последние годы он вел климатические наблюдения, но сложная ситуация с мусорным вопросом в Коми не оставила его равнодушным. Он отложил груду ученических тетрадей, в которых ведет научные изыскания, и начал новое исследование по утилизации вторичного сырья.

Один полиэтиленовый пакет весит всего 3 грамма, а разлагается сотни лет. Почему бы не найти ему достойное применение?Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

По мысли ученого, мусорную проблему в Коми нужно заменить проблемой вторичного сырья. Он отмечает, что бытовые отходы — это не мусор, а их сжигание на заводах — преступление. Доказать это можно, к примеру, организацией многократного использования контейнеров для яиц с птицефабрики «Зеленецкая».

- Я бы убрал баки раздельного сбора мусора, которые сейчас повсеместно можно встретить в Сыктывкаре. Вместо них открыл бы пункты сбора отходов, которые в советское время встречались почти на каждом шагу. Люди сдавали бутылки, получали за это деньги — простой пример безотходного производства. Эту модель необходимо снова возродить, так как она мотивирует, - отметил Адольф Петрович.

Если растопить полиэтилен на сковородке, то получится твердая массаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

По его словам, пункты по сбору вторичного сырья могут открыть мелкие предприниматели, но им нужен кредит от государства на начало работ. Ученый уверен, что инициатива создаст сотни рабочих мест и окупится в скором времени.

- Важным плюсом внедрения этой технологии освоения вторичного сырья является то, что мы не будем брать плату за мусор с жителей, а беднейшие слои населения могут сами зарабатывать деньги за сортировку, - рассказал ученый.

Ученый в домашних условиях провел мини-эксперимент. Взял несколько полиэтиленовых пакетов и растопил их на сковородке. Получилась настолько твердая субстанция, что сломать ее не получилось ни с первого, ни с второго, ни с последующих разов. Опыт, по словам ученого, лишний раз доказывает — то, что принято считать отходами, вовсе не отходы, если подойти к ним с умом. Например, из этой получившейся твердой массы можно сделать блоки, которые могут с успехом применят при наводнении сотрудники МЧС вместо мешков с песком: затвердевший полиэтилен не пропускают влагу и не ломается.

Твердая субстанция настолько тверда, что так просто ее не разломатьФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Таким образом, по словам 90-летнего ученого, строить завод для сжигания отходов нецелесообразно, если можно организовать безотходный режим жизни.

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