В Коми один посетитель вытрезвителя обходится бюджету в 11 и даже в 16 тысяч рублей

Борьба с пьянством имеет разные формы, в числе самых гуманных методов - вытрезвители, доказавшие свою эффективность еще в советские годы. В наши дни в Коми пытаются реанимировать старую добрую систему вытрезвителей, но пока это получилось только в Усинске и Ухте. Перспективы сыктывкарского учреждения для нетрезвых граждан пока туманны. Что же мешает открывать новые вытрезвители в республике? Об этом сегодня шла речь на заседании президиума Госсовета Коми.

Пока вытрезвители действуют в составе Усинской городской больницы и при Ухтинской психиатрической больницы. Год назад в "столице нефтяников" в медучреждении были доставлены свыше 500 человек. Причем, были случаи, когда нетрезвые граждане сами обращались за помощью. В Ухте число пациентов вытрезвителя намного меньше - всего 67 человек.

Неясно будущее сыктывкарского пункта вытрезвления, рассчитанного на 8 коек. Почему столица Коми до сих пор не может открыть медучреждение для нетрезвых горожан, на сегодняшнем заседании рассказала Ирина Кондратьева, начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения РК. Место и помещение уже были найдены - это здание по адресу Дырнос,3/11. Помещение требовало реконструкции, но реализация проекта "встала" на стадии разработки проектно-сметной документации. "Коми республиканской наркологический диспансер" заказал подготовить документы ООО "Капитал Строй Проект". Подрядчик выполнил работу вовремя, однако экспертиза показала, что все чертежи и сметы не соответствуют требованиям технических регламентов, нормативных технических документов. Сейчас заказчик пытается вернуть деньги, потраченные на проект, в судебном порядке.

Отметим, что содержание вытрезвителей - дело дорогостоящее. В сутки только лишь на одного человека, попавшего в вытрезвитель, приходится от 11 до 16 тысяч рублей. Из бюджета Коми на годовое содержание усинского учреждения было выделено 9,1 млн рублей, а ухтинское - 2,9 млн рублей.Эти цифры на сегодняшнем заседании объявила Ирина Кондратьева, начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Коми. Она же отметила, что пьяные пациенты получают медпомощь бесплатно.

- Эта сумма складывается из затрат на содержание помещения, оплаты услуг ЖКХ и услуг охраны (обычно там дежурят сотрудники охранных агентств), на закупку лекарств и медицинского оборудования. Надо понимать, что в вытрезвителях работает медперсонал - фельдшеры и санитары, которые получают зарплату, - объяснила "КП в Коми" Ирина Кондратьева уже после заседания.

Каждый пьяный на улице представляет угрозу для общества, либо рискует сам стать жертвой преступников. Однако пока возродить прежнюю систему вытрезвителей крайне непросто. Во-первых, у подобного рода медучреждений нет элементарного правового статуса. Пукты в Усинске и Ухте действуют только на основании медицинской лицензии. Во-вторых, в федеральном законодательстве не прописано четкая схема финансирования услуг, которые оказывают в медвытрезвителях. В-третьих, не урегулирован вопрос оказания медпомощи без согласия пациента.

В то же самое время, проблема пьянства в Коми не теряет своей актуальности. В республике остается стабильно высоким показатель "пьяных" преступлений - это каждое второе преступление. В Коми в течение прошлого года в отделения полиции было доставлено 15 тысяч нетрезвых правонарушителей - это половина из всех задержанных. В прошлом году было совершено почти 4,5 тысячи преступлений по пьяной лавочке. Медучреждения зафиксировали 978 случаев, впервые заболевших алкоголизмом. Эти цифры прозвучали на сегодняшнем заседании президиума Госсовета Коми. А уже завтра парламент республики намерен обсудить законопроект об увеличении числа "дней трезвости" в республике.