Смертельно больную Аришу из Айкино направили на лечение в Южную Корею

Умирающая двухлетняя Ариша Горбачева из Айкино получила шанс на жизнь. Девочка больна страшным онкологическим заболеванием - нейробластомой. С каждым днем ее состояние ухудшается. Сейчас Ариша с мамой находятся в московской клинике им.Блохина. Но по совету земляка решили продолжить лечение в южнокорейской больнице "Северанс". Родители уже получили приглашение в Сеул и сейчас оформляют заграничные паспорта. Корейские доктора ждут девочку на прием 5 апреля.

- На родителей Ариши вышел житель Жешарта, он рассказал им историю спасения своего сына в клинике "Северанс" в Сеуле. Он подсказал, как связаться с больницей, - рассказала "КП в Коми" Рузанна Павлова, подруга семьи Горбачевых.

Отметим, что родственники Ариши Горбачевой объявили сбор помощи на лечение ребенка. На сегодняшний день им удалось собрать 1 миллион 667 тысяч 238 рублей.

Если у вас есть возможность ускорить выздоровление девочки, направьте деньги родителей.

Реквизиты для помощи:

карта мамы - 4276 2800 1741 2088 или моб банк 89962610989 получатель: Анастасия Павловна Горбачева,

карта папы - 4817 7600 9522 9245 или моб банк 89042037108 получатель : Александр Сергеевич Горбачев

карта папы Газпром - 5258 3310 0124 5494