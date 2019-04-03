2019-04-03T17:21:38+03:00
Общество

Смертельно больную Аришу из Айкино направили на лечение в Южную Корею

Родители собирают деньги на спасение дочери
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Фото: "Группа поддержки Арише Горбачевой" в соцсети "Вконтакте"Фото: "Группа поддержки Арише Горбачевой" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Умирающая двухлетняя Ариша Горбачева из Айкино получила шанс на жизнь. Девочка больна страшным онкологическим заболеванием - нейробластомой. С каждым днем ее состояние ухудшается. Сейчас Ариша с мамой находятся в московской клинике им.Блохина. Но по совету земляка решили продолжить лечение в южнокорейской больнице "Северанс". Родители уже получили приглашение в Сеул и сейчас оформляют заграничные паспорта. Корейские доктора ждут девочку на прием 5 апреля.

- На родителей Ариши вышел житель Жешарта, он рассказал им историю спасения своего сына в клинике "Северанс" в Сеуле. Он подсказал, как связаться с больницей, - рассказала "КП в Коми" Рузанна Павлова, подруга семьи Горбачевых.

Отметим, что родственники Ариши Горбачевой объявили сбор помощи на лечение ребенка. На сегодняшний день им удалось собрать 1 миллион 667 тысяч 238 рублей.

Если у вас есть возможность ускорить выздоровление девочки, направьте деньги родителей.

Реквизиты для помощи:

карта мамы - 4276 2800 1741 2088 или моб банк 89962610989 получатель: Анастасия Павловна Горбачева,

карта папы - 4817 7600 9522 9245 или моб банк 89042037108 получатель : Александр Сергеевич Горбачев

карта папы Газпром - 5258 3310 0124 5494

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Сыктывкаре директор гимназии искусств наказан за котлеты с плесенью и пирожки с металлом
В Сыктывкаре водитель сбил женщину с ребенком, они госпитализированы
У ФСБ Коми новый руководитель
Подозреваемый в получении взятки Василий Гончаренко ляжет на операционный стол
В Ухте из пылающей квартиры вынесли 76-летнюю бабушку, которая умерла на руках у врачей
Лучших гимнасток Сыктывкара наградила олимпийская чемпионка Олеся Белугина
В Следственном комитете по Коми сообщили, когда возобновят поиски убитых Анастасии Щетининой и Анны Нестеровой
Синоптики Коми рассказали о погоде на апрель
К реконструированному аэропорту в Соколовке планируют пустить поезда
В Коми бывший заместитель сити-менеджера Артеев освобожден от наказания
Школьные уборщицы из Усть-Вымского района отстояли свое право на работу
В Усинске на отлов собак выделят почти 870 тысяч рублей
В Сыктывкаре создана онлайн карта ремонта автодорог
Подкармливающих медведей жителей Коми будут штрафовать
Врачи осмотрели 11 участников аварии в ДТП в Усинске
Откосить нельзя служить: ижемских уклонистов оштрафовали на 40 тысяч рублей
В Сыктывкаре закрыты все автомобильные ледовые переправы
Коми ученых наградили на международном научном салоне за картофель для Арктики
У Дома дружбы народов новый директор
В Печоре ищут мужчину с охотничьими лыжами
В Усинске "десятка" на "встречке" столкнулась с микроавтобусом "Мерседес"
Республика Коми вошла в рейтинг провинций с высокими зарплатами
Безналичная оплата проезда: теперь и в автобусах Усинска
История лабрадора Лавруши, которого выбросили умирать на помойку, стала известна за пределами Коми
В Коми определили "гроссмейстера" в местах не столь отдаленных
Бузова носит подаренное шоуменом из Коми кольцо на безымянном пальце