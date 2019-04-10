Старики-разбойники: в Сыктывкаре пенсионеры «заработали» 1,8 млн рублей на фиктивных билетах к месту отдыха

В столице Коми предстанут перед судом 30 пожилых горожан и их предполагаемый предводитель. Дружной командой старики-разбойники претворяли в жизнь мошенническую схему с возмещением расходов за проезд к месту отдыха и обратно.

Под уголовное преследование попали пенсионеры, самой старшей фигурантке уже далеко за 70. На преступный путь стариков вывел 38-летний сыктывкарец. Горожанин разработал нехитрый план преступного заработка. За основу он взял закон, закрепляющий возмещение оплаты билетов к местам отдыха на территории России. Предполагаемый мошенник убедил пенсионеров, что можно получить компенсацию без фактического выезда на отдых. Он обеспечил пожилых граждан поддельными маршрутными квитанциями. При этом старики якобы уезжали на самые отдаленные от Сыктывкара курорты. Стоимость авиабилетов варьировалась от 60 до 100 тысяч рублей.

Подложные документы граждане предъявляли вместе с заявлением в отделения Пенсионного фонда, после чего им выплачивалась компенсация. Двадцать сыктывкарских стариков незаконно получили компенсацию на общую сумму более 1,8 миллиона рублей. Еще 12 пенсионеров не смогли довести преступный умысел до конца. Об этом сообщается на сайте МВД по Коми.

Следствием установлено, что сыктывкарец предоставил подложные маршрутные квитанции работнику муниципального предприятия, которому по поддельным документам незаконно была выплачена компенсация в размере более 97 тысяч рублей.

В уголовном деле - 31 фигурант, которым предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Им грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.

В данный момент все фигуранты находятся на подписке о невыезде, проинформировал Сыктывкарский городской суд.