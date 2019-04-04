Жильцы инфернального дома в центре Сыктывкара собирают деньги на независимую экспертизу

Собственники и жильцы инфернального дома №69 по Октябрьскому проспекту приглашают в Сыктывкар московских экспертов для обследования здания. Они надеются, что независимые специалисты сделают вывод, что снос, а не ремонт дома, - единственное разумное решение. Сейчас горожане собирают немалую сумму, чтобы заказать услуги столичных экспертов.

- В прошлом году приезжали эксперты из Магнитогорска, которые постановили, что в доме жить можно. Но ни один из жильцов дома специалистов и в глаза не видел. Во всяком случае, в разрушающиеся секции они не заходили. Мы написали запрос в мэрию, чтобы нас познакомили с проведенной экспертизой. В свою очередь планируем заказать услуги независимых столичных экспертов. Ценник немаленький — 185 тысяч рублей. Но если надо, то мы эту сумму соберем. Мы настроены решительно, так как находиться в этом доме просто невозможно, - озвучила позицию собственников Ольга Д.

В доме №№69 у подъезда №3 от крыши до третьего этажа проходит вертикальная трещинаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

По словам горожанки, 25 марта мэрия провела собрание жильцов и собственников дома. На нем озвучили предложение, которое вызвало возмущение людей — взыскать 3,5 тысячи рублей с квадратного метра с собственников на ремонт. «Причина в том, что якобы люди довели здание до подобного состояния! Но мы с этим, конечно, не согласны. Разве не мэрия должна была следить за ненадлежащей работой управляющей компании?», - отметила собеседница портала.

Люди уверены, что единственное разумное решение в этой ситуации — сравнять инфернальный дом с землей, а людям дать компенсацию на ипотеку.

- Страшно представить, сколько миллионов вбухают в ремонт подъездов, кровли, системы отопления и водоотведения. Но кирпич-то в подъезде находился в сырости в течение последних двадцати лет. Если стены отштукатурить и подлатать, то они все равно продолжат обваливаться. Логичнее было бы деньги, направленные на ремонт, использовать на переселение людей. Собственники согласны на компенсацию, чтобы взять ипотеку и купить квартиру. Никто не требует люксовых апартаментов на замену, - подытожила горожанка.

Двери в подъезды открыты нараспашку даже в самые лютые морозыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Напомним, что страсти по домам №№61 и 69 по Октябрьскому проспекту не утихают уже два года. Только ленивый не снимал репортаж из дома с готовыми декорациями фильмов ужасов. Новый виток интереса – 2017 год, когда под пол провалилась женщина, зацепила ногой лопнувшую трубу с горячей водой и получила ожог. После этого случая в опасный дом пришли общественники Общероссийского народного фронта и специалисты «Стройжилнадзора Коми». Последние провели визуальный осмотр и сделали вывод, что «существует вероятность обрушения перекрытий домов, есть угроза жизни и здоровью граждан». Заключение направили в мэрию и Минстрой РК.

Кухни в секциях поработил черный грибокФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Однако мэрия Сыктывкара решила не сносить здания. В марте 2018 года в Сыктывкар пригласили специалистов из Магнитогорска, которые провели не только визуальный осмотр, но и необходимые технические исследования. В итоге, эксперты постановили: в доме можно жить, если сделать в нем капитальный ремонт, а именно – починить крышу, стены, фундамент и перекрытия. То есть заменить практически все. Фоторепортаж из инфернального дома вы можете прочитать вот ЗДЕСЬ.

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