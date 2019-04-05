2019-04-05T16:39:26+03:00
Общество

В Княжпогостском районе появился Хатико, который ждет своего хозяина на обочине трассы

Местные надеются, что благодаря огласке человек откликнется
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото от Михаила БерсенёваФото от Михаила Берсенёва
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В поселок Ракпас Княжпогостского района Коми забрела собака, которая каждый день сидит на перекрестке у поворота на большую дорогу, и часами смотрит на проезжающие мимо автомобили. Бездомного пса прозвали местным Хатико. Эту историю порталу «Комсомольская правда в Коми» рассказал местный житель Михаил Берсенёв.

- Возможно собаку выкинули на трассе Ухта-Сыктывкар, а, может быть, она просто отбилась от хозяина и потерялась. Собаку подкармливает весь поселок. Каждый день пес бегает до поворота на Ракпас и смотрит на проезжающие мимо машины. Он однозначно ждет хозяина! Человек, откликнись, - рассказывает парень.

Местные надеются, что благодаря огласке хозяин откликнется и заберет своего питомца. Все признаки говорят о том, что пес имел хороший дом — собака упитанная и в ошейнике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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