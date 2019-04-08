Валерия Верногорова из Ухты покорила жюри проекта «Ты супер» песней про разбойников
Юная певица из Ухты Валерия Верногорова прошла в полуфинал суперсезона проекта «Ты упер» на НТВ. На шоу, которое вышло в эфир 7 апреля, девочка спела песню «Говорят, мы бяки-буки» и получила одобрение всех четырех членов жюри.
Песня в исполнении Валерии Александровны, как ее уважительно величали на протяжении программы, понравилась судьям. Все четыре члена жюри нажали зеленые кнопки, пропустив юную артистку в следующий этап.
— Я считаю, что барышня в любом возрасте должна обладать искусством кокетства, как это умеет делать Валерия Александровна, — отозвалась певица Ёлка. — Мы насладились мюзиклом. Спасибо за удивительное выступление и цельный номер.
Положительно выступление оценила и Диана Арбенина.
— Мне очень нравится, когда молодые девушки умеют раскрепощаться, не переходя при этом границы. Вы очень воспитанная девушка! Вам было тяжело справиться с волнением, но вы сделали это здорово! — рассказала Диана.
Маленькую ложку дегтя в оценку выступления юной певицы добавил знаменитый композитор Игорь Крутой. По его словам, с артистизмом у девочки все в порядке, но вот с вокальными данными необходимо работать. В итоге, Валерия, обойдя в тяжелой конкуренции соперников, прошла в полуфинал статусного проекта.
Напомним, что Валерия Верногорова живет под опекой бабушки и дедушки в Ухте. Когда девочке был один год, отец оставил семью, а спустя несколько лет мама тяжело заболела и умерла. Несмотря на все жизненные невзгоды, у Валерии прекрасный характер: она умная, доброжелательная, воспитанная и разносторонне развитая девочка. Вокалом занимается с трех с половиной лет, сейчас она солистка музыкальной детской шоу-группы «Фа-Сольки»городского Дворца культуры. Девочка активно выступает на сцене как сольно, так и в составе ансамбля. Кумир и любимая певица Валерии — Полина Гагарина. В будущем Валерия мечтает стать певицей или модельером.
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Юная артистка участвует в конкурсе «Ты супер!» (подробности).
Ты супер! Говорят, мы бяки-буки Валерия Верногорова, 10 лет, Республика Коми.#ТыСупер #новыйсезон #суперсезон Присоединяйтесь к невероятному проекту! Голосуйте за участников на сайте: http://www.ntv.ru/peredacha/Super Страницы проекта в соцсетях: https://www.facebook.com/yousuperntv/ https://ok.ru/yousuperntv https://vk.com/yousuperntv https://www.instagram.com/yousuperntv/
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