В Усть- Цильме почти достроили детский сад с видом на кладбище

Уроженка Усть-Цильмы Ирина Кутепова в марте побывала на малой родине и сфотографировала почти достроенный детский сад около действующего кладбища. Снимки яркого здания дошкольного учреждения на фоне крестов старинного кладбища выглядят гротескно. Однако местные жители давно смирились с этим фактом и с нетерпением ждут открытия сада в сентябре этого года, рассказали «Комсомолке» в администрации Усть-Цильмы.

История строительства детского сада полна скандалов. Еще до его возведения экологи пытались противостоять стройке учреждения на месте старого коровника и с видом на кресты.

- У меня на этом кладбище прадед лежит, бабушка, отец. Садик находится выше кладбища, но погост виден, как на ладони. Детям-то каково будет? - рассказала автор фото Ирина Кутепова.

Но местные власти отстояли свои планы, строительство стартовало в 2015 году. Детский садик должен был открыть свои двери для ребятишек еще в 2016 году, но этого не произошло. Стройка затянулась на четыре года. Сейчас работы вышли на финишную прямую. Как «Комсомолке» рассказали в местной администрации, внутри здания проходят отделочные работы.

Фото Ирины Кутеповой

- Осталась внутренняя отделка и благоустройство территории. Планируем вокруг сада посадить живую изгородь. Сейчас ведутся переговоры с «Лукойл» о выделении средств на окончание строительства. Надеемся, что в этом году сдадим садик, - отметила заместитель руководителя района Елена Еремеева.

Но, по словам зама, местные по-прежнему относятся негативно к строительству детского сада на месте коровника и около кладбища. Хотя мнение людей власти не разделяют — садик на 120 мест, который будет соответствовать всем санитарным нормам, очень нужен району.

- Экологи говорили, что садик строим на месте скотомогильника. Но этот факт не соответствует действительности. Да, там стоял коровник, но на момент начала строительства земля пустовала уже около десяти лет. Кроме того, перед началом возведения объекта были пройдены все необходимые экологические экспертизы, без которых строительство бы не началось. Люди возмущаются, что садик расположен около кладбища. Но на территории Усть-Цильмы находятся несколько действующих кладбищ. Дома некоторых жителей, которые недовольны стройкой, тоже выходят на кресты. Тут некая двойная мораль получается, - отметила Елена Евгеньевна.

Одна из причин затяжного строительства — огрехи проектно- сметной документации, которая прошла государственную экспертизу. Добавим, что стройка сопровождалась и многочисленными финансовыми скандалами, о чем мы писали вот здесь.

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