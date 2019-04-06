Фоторепортаж с выставки кошек в Сыктывкаре: топ самых редких и дорогих усатых

В Сыктывкаре проходит двенадцатая международная выставка «Звездные коты». На нее съехались усатые и их хозяева не только со столицы Коми, но и из Архангельска, Йошкар-Олы, Котласа, Кирова и даже Красноярска. Мы побывали на выставке и запечатлели самых необычных и дорогих четвероногих.

На выставке представлены кошки 23-х пород. Некоторые из них - в единственном экземпляре. Но котики совсем не чувствуют себя звездами: они мирно посапывают в прозрачных боксах и стоически терпят внимание гостей выставки. Для кошек, как говорят заводчики, подобные мероприятия - стресс. Но со временем животное привыкает к выставкам. Есть и такие усатые, которые от рождения наделены суперспособностью на любом мероприятии восседать на кушетке спокойно и невозмутимо.

Мейн0куны- одни из самых популярных пород, представленных на выставкеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Самые популярные породы на выставке - это бенгальские кошки (около десяти представителей породы), мейн-куны (около 20 представителей породы), скотиш-фолды всевозможных окрасов. Мы же с помощью одной из участниц выставки Натальи Волковой познакомились поближе с самыми редкими представителями пород. Примерно десять лет назад на выставках в Сыктывкаре были невероятно популярны коты породы донской сфинкс и британские короткошерстные. Но сейчас мода на них пошла на убыль.

Кошечка породы Бурма

Красавица Бурма - спокойна и грациозна. Однако обильное внимание к ее персоне порядком разозлило кошечкуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Очень редкая для Сыктывкара и Коми порода. Кошечка миниатюрная, но если взять ее на руки, то можно ощутить, какая она тяжеленькая. Вот почему бурму называют «кирпич, завёрнутый в шёлк». Особое внимание уделяют ее нереальному окрасу. Хозяйка редкой кошечки Ольга Смирнова купила ее за 1200 евро. Средняя цена на породистого кота и варьируется от 50-70 тысяч рублей до очень круглых сумм.

Ориентальная короткошерстная кошка

Милый и грациозные ориентал никого не оставит равнодушнымФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Ориентал Лола на выставке в единственном экземпляре. Она поражает своим выражением мордочки. Грациозная кошечка даже немного похожа на домашнего эльфа Добби из вселенной фильмов о Гарри Поттере. Кошка грациозная, тонкая, любит человека. Признаки породы - длинные лапы, большие ушки, расставленные в стороны, длинный корпус и хвост. Ценник на эту породу начинается от 1000 евро. Самцы, кстати, на рынке оцениваются дороже, чем самочки.

Абиссинская кошка

Абиссинская кошка спокойная и царственнаяФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Абиссинская кошка понемногу набирает популярность в Сыктывкаре и Коми. Они выделяются своим тикингом, говорят простыми словами - зональным окрасом: более светлые полосы высветлены до белизны, более тёмные — сохраняют исходный цвет. Котик Георгий (на фото) воспитан для выставок, поэтому ведет себя невозмутимо и царственно. Хозяйка купила его четыре года назад за 120 тысяч рублей. Для обывателей такие цифры кажутся немыслимыми, но специалисты не устают повторять - кошка от хорошего заводчика и не может стоить дешевле.

Сиамская кошка

Василию Дидаровичу не понравилось фотографироватьсяФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Сиамы очень похожи на ориенталов, потому что это одна породная группа. У них такие же длинные конечности, клиновидная голова, большие у основания ушки. У кошек этой породы окрашены только конечности - лапы, уши, хвост и мордочка. На фото - Василий Дидарович, который был очень недоволен фотоаппаратом, объектив которого был направлен прямо на него.

Египетская мау

Мау - милая и грациозная кошечкаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Египетская мау, пожалуй, одна из самых дорогих кошек, представленных на выставке «Звездные коты». Ценник от 200 тысяч рублей рождает метафоры - котик по цене машины или норковой шубки. Малышка на фото, кстати, недавно стала мамой, так что представителей этой породы в Сыктывкаре стало больше.

Бамбино

Андрейка казался очень недовольнымФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Совершенно необычный и редкий котик бамбино - экспериментальная порода кошек, результат скрещивания сфинкса и манчкина. Заводчики рассказали, что купили малыша Андрейку, которому еще не исполнилось и года, в Ростове. В Сыктывкаре таких кошек, которых из-за коротких лапок еще прозвали таксами, больше нет. Стоит такой котик тоже дорого, от 100 тысяч.

Пока посетители выставки любовались на котиков, кошек и котят, в отдельно огороженном пространстве проходили ринги. Эксперты из Германии и из Пензы смотрел прикус кота, прощупывал хвост, оценивал стать тела, цвет глаз, окрас шерсти и многое другое, для того чтобы выбрать лучшего представителя породы. Победителю вручали розетку, которую сразу же крепили к прозрачным боксам с усатыми триумфаторами внутри. Такие ринги будут проходить и завтра - в заключительный день международной выставки кошек.

Вишенка на торте этого выставочного дня - конкурс костюмов, который традиционно срывает бурю аплодисментов от участников мероприятия. Первое место присудили донским сфинксам в милых девчонковских костюмах.

Донские сфинксы в нарядах произвели на выставке настоящий фурорФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Второе место досталось представителю породы Девон-рекс в образе Плавалагуны (вымышленная оперная певица, один из персонажей фантастического фильма «Пятый элемент» - ред.).

Необычный наряд делает котика по-настоящему звезднымФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Третье досталось прекрасной шотландской вислоухой кошке в образе принцессы Алексии.

На мероприятие съехались усатые и их хозяева не только со столицы Коми, но и из Архангельска, Йошкар-Олы, Котласа, Кирова и даже КрасноярскаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Кстати, выставка будет проходить и завтра. Стоит прийти в ТРЦ «Июнь», чтобы убедится, что котики захватили если не мир, то точно сердца своих хозяев. На выставке зрители смогут увидеть и познакомиться с заводчиками кошек, понаблюдать за проведением экспертиз и шоу-рингов различных пород и даже выбрать себе любимца по вкусу и темпераменту.

Международная выставка проходит целых два дняФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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