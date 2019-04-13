В столице Коми на открытии "Сыктывкарса тулыс" зритель оценил роскошь балета

Созвучное с пробуждением природы настроение подарил зрителям вечер балета, открывший вчера 29-й международный фестиваль "Сыктывкарса тулыс".

Встреча с прекрасным началась с премьеры сезона "Привал кавалерии", восстановленного специально для сыктывкарской сцены балетмейстером - реконструктором Натальей Воскресенской. Ироничную историю любовного треугольника, в вершинах которого оказались две юные особы и молодой красавец, зрителям "рассказали" солистка Воронежского театра оперы и балета Елизавета Корнеева и любимцы сыктывкарской публики Татьяна и Ринат Бикмухаметовы. Балет, в котором нашлось место сложным техническим па, красивейшим танцевальным сценам и тонкому юмору, стал ярким началом театрального вечера.

В спектакле нашлось место сложным техническим па, красивейшим танцевальным сценам и тонкому юмору.Фото: Юрий Ефимец

Во втором отделении выступления приглашенных артистов перемежались номерами сыктывкарских танцовщиков. Мощный эмоциональный настрой празднику танца и музыка задал фрагмент из балета "Кармен-сюита", где в партии роковой красавицы блистала Марианна Рыжкина, главный хореограф театра оперы и балета. Ее партнером выступил солист сыктывкарской балетной труппы обаятельный красавец Роман Миронов. Представленные далее шедевры мирового балета приумножили художественную ценность вечера. Зрители увидели па-де-де Маши и Принца из балета "Щелкунчик", цыганский танец из "Дон Кихота", вальс №7 из "Шопенианы", па-де-де из "Фестиваля цветов в Дженцано" и зажигательный гопак из спектакля "Тарас Бульба". На сцене выступили ведущая солистка Большого театра Анастасия Горячева, премьер Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко Сергей Мануйло и воронежская прима Елизавета Корнеева. Приезжих звезд сменяли или выступали с ними в качестве партнеров сыктывкарские танцовщики Денис Мухаметов, Ринат Бикмухаметов и Анна Полищук.

Вечер балета завершился еще одной премьерой сезона - спектаклем на музыку Чайковского "Вариации на тему рококо"Фото: Алиса КОЗЛОВА

Всю роскошь классического балета зрители смогли оценить в третьем отделении вечера. Постановка "Вариации на тему рококо" (еще одна премьера сезона) предполагала одновременное выступление на сцене симфонического оркестра и балета поставила перед танцующими артистами сложнейшую задачу: прочувствовать и отобразить в танце глубину и красоту музыкального произведения П.И. Чайковского. Ответственность моменту придавал тот факт, что в сопровождении нашего оркестра солировал московский виолончелист Арсений Котляревский.

- Балетная труппа начала себя проявлять, в Сыктывкаре есть прекрасные солисты и артисты. У нас естественным образом складывается работа, есть взаимный интерес, взаимное уважение и стремление порадовать зрителей, - подвела итоги вечера Марианна Рыжкина.

По задумке устроителей, балет станет доминантой " Сыктывкарса тулыс". В фестивальную программу вошел репертуарный спектакль театра "Дон Кихот", который пройдет 18 апреля. 22 апреля зрителей ждет знакомство с артистами "Театра Москвы" и их современными постановками "Транскрипция света" и "Эвкус", 24 апреля танцовщики станут активными участниками оперы в театрализованном представлении "Орфей и Эвридика".