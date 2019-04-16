2019-04-16T15:46:25+03:00
Общество

Олимпийская чемпионка и мать пятерых детей Юлия Чепалова вышла замуж после 11 лет гражданского брака

Ее избранником стал чемпион мира по лыжным гонкам Василий Рочев
Алиса КОЗЛОВА
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Василий Рочев и Юлия Чепалова узаконили отношения. Фото: личная страница Юлии Чепаловой в социальной сети "Вконтакте".Василий Рочев и Юлия Чепалова узаконили отношения. Фото: личная страница Юлии Чепаловой в социальной сети "Вконтакте".Фото: vk.com
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Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова и чемпион мира, призер олимпиады Василий Рочев после 11 лет гражданского брака зарегистрировали отношения. Известная спортивная чета воспитывает пятерых детей, а в 2008 году влюбленные обвенчались в церкви.

Лыжники жили в гражданском браке 11 лет. Фото: личная страница Юлии Чепаловой в социальной сети "Вконтакте". Фото: vk.com

Лыжники жили в гражданском браке 11 лет. Фото: личная страница Юлии Чепаловой в социальной сети "Вконтакте".Фото: vk.com

"КП в Коми" выяснила, почему именитые спортсмены не спешили официально оформлять отношения. Об этом в телефонном разговоре нашему журналисту рассказала Юлия Чепалова.

- Все дело в документах - недавно я решила воспользоваться льготами для многодетной семей. Однако в службе соцзащиты мне сообщили, что мы не имеем права на господдержку, поскольку не являемся законными супругами. И я сказала Васе: "Ну, слава Богу, пришло время пожениться." Василий много раз заводил разговор о свадьбе, но я каждый раз предлагала ему подождать, - поведала "КП в Коми" Юлия Чепалова.

Известная лыжница призналась, что после первого развода (Юлия Чепалова уже была замужем за лыжником Дмитрием Ляшенко) стала с настороженностью относиться к штампу в паспорте.

- Мы и так с Василием жили хорошо, в глубине души у меня были сомнения: а вдруг официальный брак негативно повлияет на наши отношения, - подчеркнула Юлия Чепалова.

Отметим, что официальные отношения новая семья зарегистрировала в День космонавтики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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