2019-04-12T13:12:35+03:00
Общество

Сыктывкар футуристический: как изменится столица Коми в ближайшие годы

«КП-Коми» пофантазировала, как может преобразиться Сыктывкар через несколько лет
Ольга СОЛОВЕЙ
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Через несколько лет улетать из Сыктывкара жители будут в Соколовке. Фото: Ольга СОЛОВЕЙ, Анастасия МАШКАЛЕВА, Алиса Козлова, архив «КП».Через несколько лет улетать из Сыктывкара жители будут в Соколовке. Фото: Ольга СОЛОВЕЙ, Анастасия МАШКАЛЕВА, Алиса Козлова, архив «КП».
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В 20 веке многие фантасты-писатели мечтали, как их потомки будут передвигаться на летающих автомобилях и жить в умных домах. Однако, к сожалению, новое тысячелетие торопится не во все уголки нашей планеты.

Так, в столице Коми в ближайшее время своего часа ждут сразу несколько амбициозных (и не очень) проектов, но реализация некоторых из них все же остается под большим вопросом.

«КП-Коми» пофантазировала, как может преобразиться Сыктывкар через несколько лет.

Новая воздушная гавань

Заброшенный аэропорт в местечке Соколовка, находящийся в 18 километрах от Сыктывкара, все же получит вторую жизнь. Сам объект начали возводить в 1982 году. Еще тогда предполагалось, что он разгрузит действующий аэропорт в столице Коми. Однако строительство застопорилось на многие годы: нехватка финансирования, постоянное оттягивание работ, обветшание уже построенных конструкций. Сейчас проект Соколовка вновь ожил. Предполагается, что строительство начнется в 2021 году. Новая воздушная гавань будет рассчитана на перевозку 600 пассажиров в час. Уже сейчас можно увидеть, что согласно программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Сыктывкара между городом и аэропортом в Соколовке будут курсировать не только автобусы, но и поезда. Специально для этого восстановят заброшенную железную дорогу к аэропорту.

Жилой квартал на месте старого аэропорта

На месте пока действующего аэропорта появится жилой квартал

На месте пока действующего аэропорта появится жилой квартал

После того, как аэропорт в Соколовке начнет принимать рейсы, старый аэропорт в столице Коми закроют. Сейчас действующая воздушная гавань уже порядком износилась. Специалисты не раз отмечали низкую пропускную способность сыктывкарского терминала, из-за которой не получается принимать большее количество рейсов. По задумке на месте старого аэропорта появится жилой квартал с многоэтажными домами и коттеджами.

Колесо обозрения в Кировском парке

В Кировском парке появится колесо обозрения

В Кировском парке появится колесо обозрения

В марта на общегородской планерке в администрации Сыктывкара мэр Валерий Козлов удивил журналистов новостью о том, что в столице Коми появится колесо обозрения. В начале перспектива проекта выглядела довольно туманно – не было известно ни место установки, ни примерный вид будущего объекта. Однако теперь стало ясно, что аттракцион установят в Кировском парке вместо старых каруселей напротив Дома развития культуры и искусств. Окончательное решение по поводу установки колеса обозрения примут после обсуждения специалистов.

Наземное метро в столице Коми

Предприниматель из Санкт-Петербурга намерен построить в Сыктывкаре наземное метро

Предприниматель из Санкт-Петербурга намерен построить в Сыктывкаре наземное метро

Этой весной предприниматель из Санкт-Петербурга Ринат Бичурин огорошил сыктывкарцев своим заманчивым предложением. Он решил построить в городе наземное метро. Бизнесмен лично готов взяться за реализацию проекта и подчеркивает, что затраты на строительство надземного метро в 20 раз меньше, чем на подземное. Также первое дешевле в эксплуатации, безопаснее и комфортабельнее для пассажиров, не потребует государственных дотаций и субсидий за время своего существования. Проезд на таком метро должен быть бесплатным, а окупаться оно должно за счет торговых площадей.

Троллейбусы на улицах

По улицам будут курсировать троллейбусы

По улицам будут курсировать троллейбусы

Согласно планам развития транспортной сети Коми, до 2030 года в Сыктывкаре появятся троллейбусы. Если город и дальше будет так активно застраиваться, то автобусы просто не будут справляться с пассажиропотоком. Эту проблему сможет решить новая транспортная система линий троллейбусов. Они будут курсировать в Центральном, Юго-западном районах города, Эжве, Давпоне и на территории пока действующего аэропорта, где в будущем появится жилой комплекс. Общая протяженность троллейбусных линий составит 40 километров.

Мусоросортировка под Сыктывкаром

Возле Эжвы планируют строить мусоросортировочный завод

Возле Эжвы планируют строить мусоросортировочный завод

Не так давно мэрия Сыктывкара объявила аукцион на аренду земельного участка в местечке Койты. На территории планируют возвести мусоросортировочный завод. Предположительно стройка начнется в конце 2019 - начале 2020 годов. Инициатива по новому проекту принадлежит "Ухтажилфонду", то есть региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами. Но пока неизвестно, какие технологии по сортировке ТКО планируется применять на будущем заводе и как это отразится на окружающей среде. Пока по заводу нет утвержденного проекта.

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К некоторым все давно уже привыкли: монумент Ленину на Стефановской, стела «Монумент трудовой славы» на «кольце». А есть и новые: Купеческий сундук на Советской улице, памятник Питириму Сорокину возле университета (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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