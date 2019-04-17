2019-04-17T13:50:00+03:00
Общество

В Коми решили бороться с борщевиком на законодательном уровне

Появятся новые штрафы за некачественное уничтожение опасного сорняка
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Борщевик из полезной культуры давно превратился в опасный сорняк, заполонивший овраги, леса и поля. Заросли борщевика можно встретить везде.Борщевик из полезной культуры давно превратился в опасный сорняк, заполонивший овраги, леса и поля. Заросли борщевика можно встретить везде.Фото: Алиса КОЗЛОВА
Изменить размер текста:

Парламент Коми рассмотрит законопроект, нацеленный на борьбу с одним из самых распространенных сорняков в республике: борщевиком. Сегодня депутаты Госсовета РК рассмотрели и утвердили на комитетах законодательный акт, корректирующий правила благоустройства населенных пунктов.

- Сам борщевик - ценное растение, в нем много сахаров, протеина. Из него можно приготовить вкусный и полезный салат, - подчеркнул выступая перед депутатами Петр Хоробрых, заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка РК, при этом он напомнил, - получилось так, что полезное растение стало опасным сорняком. Бороться с ним очень сложно. Институт биологии Коми разработал комплекс мероприятий по уничтожению борщевика - это химические и физические воздействия на растение. Но чтобы претворить рекомендации ученых в жизнь, необходим законодательный акт.

В этой связи, в парламент был внесен законопроект, регулирующий правила благоустройства населенных пунктов - городов, сел, деревень и поселков.

- Теперь уничтожение борщевика должно в обязательном порядке входить в правила благоустройства на местах. Эти правила утверждает представительный орган власти, - заявил заместитель министра.

С принятием поправок в правила появится и новый вид штрафа - за некачественную борьбу с борщевиком. Предприятиям, допустившим распространение сорняка на своей территории, грозят санкции до 200 тысяч рублей.

Деньги на борьбу с борщевиком муниципалитеты получат в рамках проектов по благоустройству территорий.

Отметим, что поправки в закон будут вынесены на завтрашнее заседание сессии Госсовета РК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На борьбу с борщевиком в Сыктывкаре потратят два миллиона рублей

В этом году власти Сыктывкара будут уничтожать борщевик двумя способами: скашиванием и химикатами. На это выделят два миллиона рублей - почти в два раза больше, чем в прошлом году. Уже предварительно определены проблемные участки в городе – около 220 тысяч кв.метров. Это Орбита, Кочпон Чит, Лесозавод, Октябрьский проспект. (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Заранее платят только лохи": опытный прораб рассказал, как обманывают во время ремонта и какой мести стоит бояться неприятным заказчикам
Тухлые яйца в дымоходе - это по большей степени байки, есть и более прозаичные способы свести все усилия по ремонту к нулю
Юрий Поляков, Любовь Моисеева, Александр Гамов: Честное комсомольское!
Так называется 300-страничное собрание интервью автора «ЧП районного масштаба», «Козленка в молоке» и многих других произведений. Все эти беседы почти четверть века публиковались в «Комсомольской правде»
Новости 24