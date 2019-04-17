В Коми решили бороться с борщевиком на законодательном уровне

Парламент Коми рассмотрит законопроект, нацеленный на борьбу с одним из самых распространенных сорняков в республике: борщевиком. Сегодня депутаты Госсовета РК рассмотрели и утвердили на комитетах законодательный акт, корректирующий правила благоустройства населенных пунктов.

- Сам борщевик - ценное растение, в нем много сахаров, протеина. Из него можно приготовить вкусный и полезный салат, - подчеркнул выступая перед депутатами Петр Хоробрых, заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка РК, при этом он напомнил, - получилось так, что полезное растение стало опасным сорняком. Бороться с ним очень сложно. Институт биологии Коми разработал комплекс мероприятий по уничтожению борщевика - это химические и физические воздействия на растение. Но чтобы претворить рекомендации ученых в жизнь, необходим законодательный акт.

В этой связи, в парламент был внесен законопроект, регулирующий правила благоустройства населенных пунктов - городов, сел, деревень и поселков.

- Теперь уничтожение борщевика должно в обязательном порядке входить в правила благоустройства на местах. Эти правила утверждает представительный орган власти, - заявил заместитель министра.

С принятием поправок в правила появится и новый вид штрафа - за некачественную борьбу с борщевиком. Предприятиям, допустившим распространение сорняка на своей территории, грозят санкции до 200 тысяч рублей.

Деньги на борьбу с борщевиком муниципалитеты получат в рамках проектов по благоустройству территорий.

Отметим, что поправки в закон будут вынесены на завтрашнее заседание сессии Госсовета РК.

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