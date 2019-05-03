В Коми 16-летний школьник ведет блог о растениеводстве

Мечтой многих современных подростков стали не профессии космонавтов и инженеров, а блогеров. Эта профессия захватила умы молодежи и манит к себе школьников. Не удивительно! Ведь видео, выложенные на YouTube, набирают тысячи просмотров и приносят миллионы создателям. При этом тематика роликов разная: кто-то снимает про макияж и путешествия, а некоторые делают обзоры на видеоигры.

Есть на YouTube своя ниша и у агроблогеров, которые рассказывают, как ухаживать за растениями и выращивать урожай. Как правило, это дамы в возрасте, которые напоминают чьих-то мам и бабушек. Но есть и исключения. Например, 16-летний школьник из Вуктыла. Алексей Лисовой учится в девятом классе, а после уроков уже два года ведет собственный блог о растениеводстве.

«В три года вырастил подсолнух»

Первый видеоролик канала «Вырастим на Севере» вышел 27 марта 2017 года. Тогда юному ботанику было всего 14 лет, но подросток уже имел собственный опыт посадок за плечами.

Первый видеоролик канала «Вырастим на Севере» вышел 27 марта 2017 года. Тогда юному ботанику было всего 14 лет.

- С раннего детства я увлекаюсь огородом и помогаю бабушке. Наверное, любовь к саду и огороду унаследовал от нее. В три года я сам посадил первые подсолнухи и получил урожай. Уже тогда начал понемногу интересоваться этой темой, - вспоминает Алексей. – Однажды, когда поехал на дачу, подумал - почему бы не создать блог о растениеводстве, чтобы делиться своим опытом со зрителями?

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Ролики школьник стал записывать вместе с другом и одноклассником Ярославом Досовым, который взял на себя монтаж и съемку видео. Юноша признается, что сначала скептически отнесся к предложению товарища.

- Я подумал: «А надо ли нам это? Сможем ли мы одновременно учиться и заниматься развитием канала, чтобы он привлекал не только заставками на видео, но и самой информацией, которую мы хотим донести до зрителя?» - спрашивал сам себя Ярослав.

« Мечтали о первой тысячи подписчиков и будущих заработках»

Но, взвесив все за и против, школьники все же решились и зарегистрировали канал «Вырастим на Севере». Вскоре начали мечтать о первой тысячи подписчиков и будущих заработках. На тот момент у ребят не было ни оборудования, ни студии, ни навыков по съемке и монтажу роликов. Они сами нашли программу по монтажу видео в интернете и начали ее изучать.

Ролики школьник стал записывать вместе с другом и одноклассником Ярославом Досовым, который взял на себя монтаж и съемку видео.

- Подписчики стали появляться сразу после первого ролика. Небыстрыми темпами наше детище становилось популярным. Радость зашкаливала! Был такой порыв - хотелось встать и идти снимать все больше и больше, давая ценные советы зрителям, - вспоминает первый восторг от успеха Ярослав.

Сейчас ребята снимают уже третий сезон блога, а их видео посмотрели более 10 тысяч человек. За два года Алексей рассказал зрителям о том, как подбирать горшки для рассады, высаживать капусту, выращивать помидоры, а для экспериментов с контентом – снял ролик про дачные поделки. Для поиска информации подросток читает литературу по растениеводству и следит за популярными агроблогерами.

Долгожданный урожай.

«Не рассказывали про наш блог»

Более полугода о «Вырастим на Севере» знали только подписчики канала. Алексей и Ярослав не отваживались рассказывать друзья и одноклассникам о необычном увлечении – а вдруг засмеют? Но все опасения были напрасными. Когда вуктыльские школьники узнали о канале одноклассников, то только похвалили ребят и поинтересовались, когда будет следующий выпуск?

- Все в школе знают, что у нас есть свой блог. Но тема довольна специфическая, так что никому она не интересна. Нас не осуждают, но и особо не интересуются, - отмечает Алексей Лисовой. – А вот родители наоборот – хвалят и радуются, что у нас есть хобби.

Сейчас девятиклассники строят планы не только на свой канал, но и думают, куда пойти учиться. Алексей хочет поступить в сельскохозяйственную академию, а Ярослав стать журналистом.

- Хотим привлечь новых подписчиков, увеличить число роликов и придумать новые темы, - делится своими планами Алексей Лисовой.

Совет от Алексея: чтобы рассада на подоконнике хорошо развивалась, ее надо подкармливать удобрениями с большим содержанием азота.

Советы от агроблогера Алексея Лисового

Подкормка для рассады

Чтобы рассада на подоконнике хорошо развивалась, ее надо подкармливать удобрениями с большим содержанием азота. Это поможет развиться большой корневой системе и нарасти листовой массе. После высадки растений в грунт подкормите их калийными удобрениями, чтобы они начали цвести. Также рассаду можно подкормить раствором перекиси водорода (2 столовых ложки перекиси на 1 литр воды).

Если рассада томата сильно вытянулась

Отрежьте макушку томата, оставив 3 - 4 листочка, и поставьте ее в воду. Когда появятся корешки, посадите макушку томата в грунт. Так рост помидора уменшится.

После этого огурцам не страшны заморозки

Подготовленные семена огурца положить во влажную марлю и отправить в морозилку на 10-15 минут. Таким образом мы проводим стратификацию (имитируем природные условия) и закаливаем будущее растение.

Есть мнение

Илья Удачный, сыктывкарский видеоблогер:

- У канала «Вырастим на Север» контент для взрослой аудитории, но интересен даже для меня, так как я сам люблю растения. Рассказывает Алексей интересно, но если он хочет привлечь молодежь, то подачу надо сделать более легкой. Например, добавить чуть-чуть сленга, чтобы это не выглядело, как на скучных парах. Да и погода сейчас позволяет снимать на улице. Хочу отметить хороший монтаж, неплохие заставки. Но со звукам надо поработать. Дам совет - если микрофон на камере не очень хороший, можно взять смартфон и записывать звук на диктофон. Разницы между хорошим микрофоном и диктофоном вы практически не увидите.

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