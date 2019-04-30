2019-04-30T12:17:53+03:00
Общество

Дачники на низком старте: стали известны все цены на пригородные маршруты

С 1 мая возобновляют свою работу дачные автобусы
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Скоро дачники с рассадами захватят автобусыСкоро дачники с рассадами захватят автобусыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сыктывкарские дачники сейчас на низком старте. Но сезон на носу, а информации о пригородных маршрутах еще нет. Мы узнали, стоимость проезда по всем дачным направлениям.

На очередном Совете Сыктывкара депутаты рекомендовали перевозчикам не повышать цены на дачные маршруты. Ущерб, который они понесут из-за занижения цены, мэрия оплатит из городского бюджета. «Летний» тариф в 23 рубля будет действовать на маршрутах, которые отошли в обслуживание Товариществу индивидуальных перевозчиков.

- Стоимость билетов на маршрутах №102 («Автостанция — Максаковские дачи), №105 («Автостанция — общество «Здоровье»), №109 (железнодорожный вокзал — Мырты-Ю), №126 (Орбита — Максаковские дачи) и №103 (Автостанция — Мырты-Ю) составит 23 рубля. На маршрутах №111 ( «Автостанция — Усть-Лемью») и 124 («Ж/Д — Морово») цена установлена по 28 рублей (в черте города — 23 рубля, безналичный расчет — 26 рублей), - подтвердила «Комсомолке» председатель Товарищества индивидуальных перевозчиков Татьяна Королева.

Как сообщили в САТП №1, с 1 мая возобновляют свою работу сезонные автобусные маршруты №125 «Орбита — общ. Мелиоратор», №127 «Орбита — Морово», 128 «ул. Карла Маркса (Рынок) — Човские Зори». Также в первый день мая на летнее расписание переходит автобусный маршрут №38 «ул. Карла Маркса (Рынок) — Дырнос-3».

- Стоимость проезда составит 28 рублей. На линиях будут курсировать автобусы большого класса вместимости, - отметил пресс-секретарь САТП №1 Александр Попов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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