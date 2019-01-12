Пострадавшие в ДТП с автобусом под Сыктывкаром получат страховку

Все пострадавшие в ДТП с автобусом и лесовозом, которое произошло 10 января, получат страховые выплаты. Об этом сообщила председатель товарищества индивидуальных перевозчиков Сыктывкара Татьяна Королева.

По ее словам, все пострадавшие в аварии могут обратиться за получением страховой выплаты. Перевозчиком заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром со страховой компанией «СОГАЗ».

Пострадавшим нужно обратиться в страховую компанию, имея при себе необходимый перечень документов и, желательно, билет на проезд, который был выдан в поездке, закончившейся аварией.

В сыктывкарском филиале страховой компании отметили, что билет желателен, но не обязателен, если на руках имеются иные документы, подтверждающие, что травмы были получены именно в момент ДТП.

- Мы приносим свои извинения в случившемся. И со своей стороны гарантируем выполнить все обязательства в связи с причиненным ущербом, а также приложим максимум усилий, чтобы все пострадавшие не испытывали трудностей при оформлении страховых выплат, - сообщила Королева «Комиинформу».

Размер страховых выплат зависит от степени и тяжести полученных увечий и длительности лечения. По риску причинения вреда здоровью он не может составлять более 2 миллионов рублей. К этой сумме, в зависимости от полученных травм применяется соответствующий коэффициент. К примеру, при травматическом шоке размер выплаты составит 200 тысяч рублей. Сотрясение головного мозга при сроках лечения у взрослых 14 и более дней, у детей - 10 и более дней оценивается в 100 тысяч рублей. Страховая сумма при переломе ребра составляет пять процентов от двух миллионов, каждого последующего - еще дополнительно три процента. Страховые суммы устанавливаются для каждого страхового случая в отдельности.

Для получения страховой суммы потребуются:

Для получения более подробных сведений следует обратиться Сыктывкарский филиал компании. Он расположен по улице Куратова, 42, телефон 8 (8212) 469-777.

Напомним, авария с участием лесовоза и пассажирского автобуса маршрута №25 произошла вечером 10 января на четвертом километре автодороги "Сыктывкар-Троицко-Печорск". В результате столкновения пострадали более 20 человек, в том числе несовершеннолетние.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Дорога, где столкнулись автобус и лесовоз, будет закрыта.