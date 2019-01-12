2019-01-12T12:29:35+03:00
Общество

Дорога, где столкнулись автобус и лесовоз, будет закрыт

В Коми пройдут проверки всех дорог, позволяющих объезжать пункты весового контроля
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.rkomi.ruФото: www.rkomi.ru
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Сегодня в Сыктывкаре прошло внеочередное заседание Республиканской комиссии по обеспечению безопаности дорожного движения, на котором обсуждались причины резонансного ДТП вблизи краснозатонского моста. Разобраться в причинах и обстоятельствах аварии поручил Глава Коми Сергей Гапликов.

Заседание провел Константин Лазарев, заместитель председателя правительства РК. Он поставил задачу республиканским ГИБДД и Минстрою в ближайшие дни ввести запрет на объезд моста в месте случившегося ДТП и установить для этого металлические барьерные заграждения. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

- Сегодня пункты весового контроля есть в Сыктывкаре, Ухте, Усинске. Я призываю руководителей муниципалитетов провести проверки: если есть нарушения в виде обходов пунктов весового контроля, устранить. Наша задача – не допустить повторения случившегося, – подчеркнул Константин Лазарев.

Напомним, авария с участием рейсового пассажирского автобуса и лесовоза произошла вечером 10 января на 4 км автодороги «Сыктывкар-Троицко-Печорск». По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, двигаясь со стороны улицы Механическая в направлении улицы Северная, при выполнении манёвра поворота налево, не предоставил преимущество в движении, в результате чего совершил столкновение с автобусом.

В момент ДТП в салоне автобуса находились 32 пассажира и водитель. В результате ДТП пострадали 22 человека.

По факту дорожно-транспортного происшествия УМВД России по городу Сыктывкару возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Одновременно организована доследственная проверка Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми. Совместно с ГИБДД выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

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