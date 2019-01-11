Причины аварии вблизи краснозатонского моста разберут на уровне Главы Коми
По поручению Главы Республики Коми Сергея Гапликова завтра, 12 января, состоится внеочередное заседание Республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Причиной для заседания послужила авария с участием рейсового пассажирского автобуса и лесовоза, которая произошла вечером 10 января на 4 км автодороги «Сыктывкар-Троицко-Печорск». По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, двигаясь со стороны улицы Механическая в направлении улицы Северная, при выполнении манёвра поворота налево, не предоставил преимущество в движении, в результате чего совершил столкновение с автобусом.
В момент ДТП в салоне автобуса находилось 32 пассажира и водитель. В результате ДТП пострадали 22 человека. Из них госпитализировано 8 пассажиров, в том числе: двое детей – в Коми республиканскую детскую клиническую больницу, трое взрослых – в Коми республиканскую клиническую больницу, ещё трое взрослых – в городскую больницу Эжвинского района города Сыктывкара. Состояние госпитализированных детей удовлетворительное, взрослых – лёгкой и средней степени тяжести. Пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь.
По факту дорожно-транспортного происшествия УМВД России по городу Сыктывкару возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Одновременно организована доследственная проверка Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми. Совместно с ГИБДД выясняются причины и обстоятельства произошедшего.