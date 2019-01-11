Причины аварии вблизи краснозатонского моста разберут на уровне Главы Коми

СЕГОДНЯ 17:02 2019-01-11T17:11:39+03:00

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По поручению Главы Республики Коми Сергея Гапликова завтра, 12 января, состоится внеочередное заседание Республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Причиной для заседания послужила авария с участием рейсового пассажирского автобуса и лесовоза, которая произошла вечером 10 января на 4 км автодороги «Сыктывкар-Троицко-Печорск». По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, двигаясь со стороны улицы Механическая в направлении улицы Северная, при выполнении манёвра поворота налево, не предоставил преимущество в движении, в результате чего совершил столкновение с автобусом.

В момент ДТП в салоне автобуса находилось 32 пассажира и водитель. В результате ДТП пострадали 22 человека. Из них госпитализировано 8 пассажиров, в том числе: двое детей – в Коми республиканскую детскую клиническую больницу, трое взрослых – в Коми республиканскую клиническую больницу, ещё трое взрослых – в городскую больницу Эжвинского района города Сыктывкара. Состояние госпитализированных детей удовлетворительное, взрослых – лёгкой и средней степени тяжести. Пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь.

По факту дорожно-транспортного происшествия УМВД России по городу Сыктывкару возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Одновременно организована доследственная проверка Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми. Совместно с ГИБДД выясняются причины и обстоятельства произошедшего.