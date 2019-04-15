Появилось видео с места ДТП под Усинском, в котором погибли два человека

В соцсетях появилось видео трагического ДТП под Усинском, в котором при столкновении Audi A6 и бензовоза Scania погибли два человека.

Напомним, автомобильная авария с летальным исходом произошла сегодняшним утром, примерно в 9:50, на трассе Усинск-Усть-Уса. ДТП произошло на участке трассы между головными сооружениями и первыми колвинским мостом, в районе изгиба дороги, так называемый "тещин язык", сообщает издание "Усинск. Онлайн". Предварительно известно, что Audi A6 вылетела на полосу встречного движения. На "встречке" иномарка влетела под колеса Scania. Бензовоз был пустой.

В результате аварии погибли два пассажира, сообщили в УГИБДД РФ по РК. Водители Audi A6 и Scania доставлены в больницу.